Coronavirus et déconfinement : l'essentiel de l'actualité en Vaucluse ce jeudi 7 mai

Rouge ou vert, c'est l'heure du verdict pour le déconfinement, à quatre jours de l'échéance du 11 mai. A 16h ce jeudi, le Premier ministre Edouard Philippe présente les détails du processus. Le déconfinement se déroulera de manière "progressive" et "différenciée", a prévenu le Premier ministre. Retrouvez toutes les infos liées au coronavirus dans cet article actualisé toute la journée.

L'essentiel

Avec 57 personnes hospitalisées dont 4 en réanimation selon le dernier bilan publié ce mercredi soir, la tendance continue d'être à la baisse en Vaucluse.

Le Vaucluse est toujours en vert sur la nouvelle carte de déconfinement.

Le Président de la République a annoncé ce mercredi son plan pour la culture, les détails ici

les détails ici Lavage de mains, port du masque, récréations : que contient le protocole sanitaire pour le retour à l'école ?

Une question pratique ? Un numéro vert à votre service 24h/24 : 0.800.130.000

Solidarité "administrative" à Carpentras

Le collectif "Carpentras en commun" se propose d'aider les habitants qui rencontrent des difficultés pour faire leur demande de masques. Le collectif propose d'imprimer les documents nécessaires, de faire les démarches en ligne et d'aider les habitants a remplir les papiers demandés. Une permanence administrative est prévue tous les mercredis de 14h à 18H au 160 avenue Wilson. Renseignements au : 07.71.59.44.44.

Des drapeaux aux fenêtres pour le 8 mai

Confinement ou pas, la France commémorera demain le 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Les cérémonies commémoratives prévues devant les monuments aux morts se déroulant en petit comité et à huis-clos, le préfet Bertrand Gaume appelle les vauclusiens à pavoiser leurs fenêtres et leurs balcons de drapeaux et fanions tricolores.

Trêve hivernale prolongée jusqu'en juillet

Le gouvernement l'annonce ce jeudi matin, la trêve hivernale -des expulsions locatives- est prolongée jusqu'en juillet. Des milliers de foyers modestes voient leurs difficultés aggravées par le confinement. La trêve hivernale est une conquête de l'Abbé Pierre après le terrible hiver de 1954. Elle suspend habituellement les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars.

Le P.I.J de Sarrians reprend du service

Le Point Information Jeunesse et l'Espace Numérique de Sarrians reprendront du service à partir de lundi. Les habitants (et les jeunes en particulier) pourront y trouver des informations et des conseils sur : l'emploi, les démarches administratives, la déclaration d'impôts, les cartes grises pour les véhicules etc. Le déconfinement impose cependant de nouvelles règles à commencer par la prise de rendez-vous obligatoire par téléphone (07.77.00.87.33 - 06.07.95.89.21) ou par mail à l'adresse : pij-sarrians@hotmail.fr. A noter que les ateliers d'initiation au numérique ne reprendront qu'à l'automne.

Confiné... en compagnie de chevaliers du Moyen Age

Le service Patrimoine et Musées de Cavaillon vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo ludique pour permettre aux plus jeunes, de mieux vivre le confinement. Cette fois, l'animatrice Nathalie nous convie à un voyage dans le temps pour visiter Cavaillon au temps des chevaliers ! Il était une fois...

Comment bien mettre son masque

Certains ont déjà commencé à en porter, mais comment bien porter son masque lorsque vous sortez faire vos courses, ou à partir de la semaine prochaine pour le déconfinement ? Tout d'abord, avant le manipuler, il faut se laver les mains. Pour le mettre, ne pas toucher le tissu ou la partie centrale du masque, tenez-le par les élastiques. Ensuite, vous l'ajustez et le placez sur le nez et la bouche jusque sous le menton. Surtout ne pas toucher son masque pendant toute la durée où vous le portez, sinon il sera souillé.

Une fois qu'il est en place, il ne faut surtout pas le toucher. Si vous devez le repositionner, manger, boire, vous moucher, le bouger. Il faut le changer. Pour le changer, il faut l'attraper par les élastiques ou les lanières et surtout éviter de toucher le tissu lui-même.

Une fois qu'il est retiré, si c'est un masque à usage unique, jetez-le dans une poubelle hermétiquement fermée. Si c'est un masque lavable, enfermez-le dans un sac hermétique si vous ne le lavez pas tout de suite. On vous donne toutes les explications pratiques dans cet article.

Les pompiers de Vaucluse donnent du gel hydroalcoolique aux plus démunis

Le SDIS de VAucluse a fait un don de 50 litres de gel hydroalcoolique aux associations mobilisées pour les personnes les plus démunies. Grâce à ce don, la direction départementale de la cohésion sociale va pouvoir le distribuer pour l'accueil et l'hébergement des publics précaires.

Chorégies d'Orange : les spectacles reportés en 2021

Les Chorégies d'Orange viennent d'annoncer les premiers spectacles -qui devaient être joués cet été au Théâtre Antique- reportés en 2021 :

Nemanja Radulovic et Double Sens

Concert reporté le vendredi 2 juillet 2021

Concert reporté le vendredi 2 juillet 2021 Opéra Samson et Dalila / Saint-Saëns

Opéra reporté le samedi 10 juillet 2021

Opéra reporté le samedi 10 juillet 2021 Ballet for Life / Queen + Béjart

Bejart Ballet Lausanne reporté le jeudi 22 juillet 2021

Bejart Ballet Lausanne reporté le jeudi 22 juillet 2021 Cécilia Bartoli et les Musiciens du Prince – Monaco

Concert lyrique reporté le 16 juillet 2021

Les derniers chiffres de l'épidémie en Vaucluse

Voici les derniers chiffres de l'épidémie en Vaucluse publiés ce mercredi par l'Agence Régionale de Santé :