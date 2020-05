Coronavirus et déconfinement : les principales informations en Vaucluse ce lundi 4 mai

Sur la nouvelle carte de déconfinement, le Vaucluse est en vert, comme le reste de la région Paca. Ce lundi, le gouvernement présentera au Sénat le texte qui doit prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19. Autre texte gouvernemental, celui qui prévoit l'organisation des élections municipales interrompues à la mi-mars : ce pourrait être les 27 septembre et 4 octobre.

L'essentiel

34 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées depuis le début de la pandémie.

depuis le début de la pandémie. Le Vaucluse passe de l'orange au vert dans la carte actualisée du déconfinement

dans la carte actualisée du déconfinement Une question pratique ? Un numéro vert à votre service 24h/24 : 0.800.130.000

A Bollène, des masques distribués aux entreprises et commerçants

Dix jours avoir lancé la distribution de 15.000 masques auprès des habitants de Bollène, la municipalité s'occupe maintenant des commerçants et des entreprises. Elle propose de leur fournir, à partir de ce lundi, des modèles en tissu lavable afin qu'ils équipent leurs salariés dès la fin du confinement.

D’ici la fin de semaine, toutes les entreprises de moins de 20 salariés peuvent se faire livrer. Il leur suffit de s'inscrire sur le site de la ville : evenements@ville-bollene.fr

Des déchetteries commencent à rouvrir

À partir du mercredi 6 mai, les déchetteries intercommunales de la CoVe rouvriront leurs portes. Un dispositif a été mis en place pour respecter les mesures sanitaires édictées par les autorités, jusqu'au 2 juin au moins. La CoVe a établi un planning d’accès par commune afin de limiter une trop forte fréquentation sur les sites. Des contrôles seront réalisés à l'entrée des déchetteries.

Les habitants devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile, et respecter les jours réservés à leur commune de domiciliation. L'accès aux professionnels reste interdit. Pour Carpentras, la déchetterie de Caromb sera ouverte le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 16h30.

La carte de l'épidémie publiée ce dimanche soir

Les derniers chiffres de l'épidémie en Vaucluse

Voici les derniers chiffres de l'épidémie en Vaucluse communiqués ce dimanche soir par la préfecture de Vaucluse :

72 personnes testées positives au Convid-19 et hospitalisées

testées positives au Convid-19 et hospitalisées 34 personnes décédées (+1 par rapport à hier)

décédées (+1 par rapport à hier) 28 personnes sont décédées à l'hôpital et 6 en EHPAD

Les élections municipales rejouées fin septembre ?

Le calendrier électoral a été bousculé par l'épidémie. Les conseils municipaux élus dès le premier tour le 15 mars dernier n'ont toujours pas été installés ; le second tour lui n'a pas pu être organisé dans les communes où il devait avoir lieu normalement le 22 mars. On apprend aujourd'hui qu'un projet de loi prévoit de rejouer complètement l'élection dans les communes où il devait y avoir un second tour.

Le scrutin aurait lieu le 27 septembre (1er tour) et 4 octobre (2e tour.) Dans les communes où les élections se sont jouées au 1er tour, les conseils municipaux seraient installés entre le 2 et 7 juin prochains. Le ministre de l'Intérieur parle d'une simple "hypothèse." Le texte doit être soumis au Conseil d'Etat.