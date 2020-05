Coronavirus : certaines écoles ne rouvriront que le 18 mai, les principales infos en Vaucluse ce mardi 5 mai

View this post on Instagram

🚧 Théâtre antique : malgré le confinement, le travail se poursuit 🚧 Épisode 1/4 🎬 mettez le son 🔊. • Bonjour à tous, voici le premier épisode consacré au suivi archéologique du chantier du théâtre antique d’Orange. • Monsieur Alain Badie, architecte-archéologue, à l’IRAA (Institut de Recherche sur l’Architecture Antique), vous présente ainsi le travail en cours sur ce bâtiment exceptionnel. • #culturecheznous #theatreantiquedorange #antiquités #cultureàlamaison #patrimoine #patrimoinemondialdelunesco #monumenthistorique #provence #provencealpescotedazur #romanempire #archeology #archeologue