Depuis le début du confinement, toutes les visites sont interdites dans les EHPAD, isolant un peu plus les personnes âgées. Cela complique évidemment le travail du personnel qui, en plus, doit faire face à un déficit de matériel.

Coronavirus et EHPAD : "On oublie complètement nos vieux", assure une aide-soignante du Pays basque

Et les personnes âgées dans tout ça ? Depuis le début du confinement, toutes les visites sont interdites dans les EHPAD. Nos anciens se retrouvent donc isolés, enfermés dans leur chambre, sans pouvoir voir leur famille, ou simplement les autres résidents.

C'est le cas notamment à la maison de retraite Marie Caudron, à Bayonne. Il s'y trouve 61 pensionnaires. Ils sont tous confinés dans leur chambres. "Humainement, c'est plus compliqué qu'avant", explique ainsi Mélanie, une aide-soignante qui travaille depuis 12 ans dans cet établissement.

Solitude et solidarité

"Ils ne voient plus leur famille, ils ne voient plus les autres résidents avec qui ils discutaient au repas par exemple... Ils ne voient que nous", décrit cette femme pleine d'énergie. "Donc on essaie de se relayer au maximum pour qu'ils puissent parler et on essaie de les rassurer beaucoup, parce que, qui dit confinement en chambre, dit regarder les informations en boucle. Et voir ce qui se passe, cela leur fait peur. Donc on essaie de les rassurer au maximum."

Par ailleurs, tous les jours, une permanence téléphonique a été mise en place à l'accueil de cet EHPAD, pour que les résidents puissent discuter par téléphone avec leurs proches. Le personnel essaie aussi, autant que possible, de faire prendre l'air aux pensionnaires dans le parc de l'établissement.

On se sert les coudes, on met les soucis de côté pour les résidents, et heureusement, sinon ce serait vraiment compliqué. - Mélanie, aide-soignante

Ce n'est pas parfait, "mais pour l'instant, ça va, cela se passe plutôt bien", assure Mélanie. Même si elle avoue aussi qu'elle n'ose pas penser à une éventuelle prolongation du confinement."Mais on s'entend tous bien, il y a une belle solidarité, une bonne ambiance", ajoute cette aide-soignante.

Un manque de matériel

Pourtant, des soucis, il y en a. Comme dans beaucoup d'établissement, les soignants n'ont pas toutes les protections nécessaires. Ils ont à disposition des masques chirurgicaux, des gants, des blouses en plastique, et des visières qui seront utilisées si un cas de Covid-19 est avéré. Mais il n'y a ni sur-blouse ni masque FFP2.

"Peut-être que demain on aura un cas, et alors on n'aura pas les protections nécessaires. On risque d'être exposés", assure Mélanie.

Ce n'est pas normal que les maisons de retraite n'aient pas ces équipements. - Mélanie, aide-soignante

"Quand vous voyez qu'au début, on parlait des décès dans les hôpitaux mais jamais de ceux dans les maisons de retraite, et qu'on commence à en parler que maintenant... C'est ça qui est triste. On est complètement laissés à l'abandon. On oublie complètement nos vieux. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a aucune considération", constate avec amertume cette aide-soignante, pourtant passionnée par son métier.