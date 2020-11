Coronavirus et gel hydro-alcoolique : attention aux mains de vos enfants

Ils doivent se laver les mains 10 fois par jour. De plus en plus d’écolier ont des problèmes de peau avec des mains sèches et irrités. En cause, les lavages à répétitions à l’école et l’utilisation fréquente de gel hydroalcoolique pour prévenir la Covid-19.

De plus en plus d’écolier ont des problèmes de peau avec des mains sèches et irrités. En cause, les lavages à répétitions à l’école et l’utilisation fréquente de gel hydroalcoolique pour prévenir la Covid-19.

On voit beaucoup plus de cas d’enfant qui ont les mains sèches et qui ont des problèmes de peau. Devant une école maternelle du centre-ville de Mende, Alia et Sandra, deux atsem (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) ne peuvent que constater les dégâts occasionnés par le protocole.

"Les enfants se lavent les mains plusieurs fois sans la journée, c’est obligatoire. Dès leurs arrivée le matin, avant et après la récréation, après chaque activité manuelle, avant et après le repas de midi, après être allé aux toilettes, et on recommence l’après-midi."

Le reportage en Lozère de Said makhloufi Copier

On a demandé aux parents de fournir une crème pour les mains pour éviter que les mains soient trop desséchées explique Sandra : "les mains sont rouges, les crevasses apparentes, ça nous fait vraiment de la peine".



Le reportage de Said makhloufi Copier

Il est important de prévenir en appliquant une crème hydratante explique Philippe Laune, pharmacien à Mende.