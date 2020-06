Coronavirus et gestes-barrières : la préfète d'Ille-et-Vilaine observe "un relâchement"

Pas assez sérieux les Bretons ? Un mois après le début de la première phase de déconfinement, la préfète d'Ille-et-Vilaine met en garde les Bretons ce vendredi 12 juin. Dans un communiqué, elle dit observer "un relâchement dans l’application des gestes barrières, notamment dans les transports en commun et dans les commerces. Selon Michèle Kirry, "de tels comportements nécessitent un rappel des règles de distanciation physique et du port du masque."

Distanciation ou port du masque

La préfète rappelle ainsi qu'au moins un mètre de distance doit être respecté entre deux personnes. Si ce n'est pas possible, les masques doivent être systématiquement portés. Le masque est par ailleurs obligatoire dans les transports publics pour les personnes de plus de 11 ans, les établissements culturels, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf pendant la pratique sportive. Cette obligation s'applique aussi aux parcs d’attraction et zoologiques, aux chapiteaux, tentes et structures.

Une amende de 135 euros en cas de non respect des règles

Port obligatoire du masque aussi dans les établissements de culte (mais il peut être momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent). Les hôtels, les établissements d'hébergement, les bars, cafés, restaurants et les casinos ne sont pas exemptés. La préfète ajoute que "le port du masque n’est pas obligatoire dans les commerces mais l’exploitant peut y subordonner l’entrée dans l’établissement."

Le non-respect du port du masque peut-être puni par une amende de 135€.