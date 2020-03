Coronavirus et internet : utilisez le réseau Wifi plutôt que la 4G

Existe-il un risque que le réseau sature et lâche vu qu'internet est très sollicité depuis quelques jours, pour travailler, faire l'école à la maison ou se divertir ?

Eric Arduin : C'est un contexte exceptionnel mais je tiens à vous assurer que toutes les équipes sont mobilisées pour assurer que tout fonctionne bien, via la maison, ou le mobile dans ce moment essentiel pour travailler, assurer l'école à la maison ou garder le contact avec ses proches. Le réseau Orange est dimensionné pour tenir la charge. Nos équipes, à la fois sont là pour superviser le trafic et assurer la continuité de service.

Pourriez-vous couper des plateformes de divertissement comme Netflix pour n'en citer qu'un, au profit d'autres canaux plus importants ?

Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je le répète. Le réseau est suffisamment dimensionné pour tenir la charge. Il a été boosté, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés particulières.

Vaut-il mieux utiliser la 4G ou le wifi en ce moment ?

Mieux vaut privilégier le wifi quand c'est possible en raison justement de possibles surcharges liées à ce contexte inédite.

Et si vous deviez intervenir pour un dépannage, pour assurer la maintenance, il n'y aurait aucune difficulté ?

La plupart des interventions aujourd'hui ne nécessitent pas de déplacements chez les clients. C'est important de le dire. Après dans ce contexte, on met également des procédures en place de protection de nos personnels qui seront amenés à assurer la continuité du fonctionnement en respectant les consignes d'hygiène et en contribuant nous aussi à ralentir la progression du virus. Et priorité, oui, serait donnée aux services de santé s'il y avait besoin d'une intervention, mais également aux services régaliens, et aux personnes isolées ou de santé fragile.