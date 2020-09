Coronavirus et mauvaise météo : la Fête du sport est annulée samedi au parc du Verney à Chambéry

Les organisateurs de la Fête du sport de Chambéry annulent leur manifestation prévue samedi. La Savoie placée en « zone alerte Covid » et la météo (des prévisions de froid et de pluie ce we) ont conduit à cette décision radicale. L'an dernier près de mille personnes avaient participé à la fête.