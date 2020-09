Coronavirus et port du masque : périmètre élargi à Grenoble et masque obligatoire à Vienne et Bourgoin-Jallieu

La mesure du port du masques dans certaines rues de Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu concerne les plus de 11 ans.

Alors que selon Santé Publique France, à la date du 15 septembre, le taux d’incidence en Isère du coronavirus est de 87 cas pour 100 000 habitants, soit au-delà du seuil d’alerte et qu'il y a une croissance sensible du nombre de cas contact, la Préfecture de l’Isère annonce ce mercredi de nouvelles mesures.

Nouvelles dispositions valables de 7 heures à 1 heure du matin

Ainsi, à Grenoble, où l'hyper-centre était déjà concerné par l'obligation de port du masque dans les rues, le périmètre est élargi "pour aller jusqu'au Drac et englober plus de sites", fait savoir un membre de la préfecture. A Vienne et Bourgoin-Jallieu, le masque devient obligatoire dans le centre-ville. Vous trouverez les cartes ci-dessous.

A Vienne, le secteur délimité "concentre les principales administrations, près de 500 commerces, plus de 4 000 habitants, 3 000 actifs, 3 000 élèves dans les établissements scolaires", d'après la mairie dans un communiqué.

A chaque fois, ces mesures entrent en vigueur ce jeudi 17 septembre et concernent les plus de 11 ans. Elles sont valables tous les jours, de 7 heures à 1 heure du matin. A notez que ne sont pas concernées les personnes qui font du deux-roues non motorisés comme les vélos. Les amateurs de trottinette ne sont pas non plus concernés tout comme les personnes faisant leur footing. En cas de non-respect, l'amende encourue est de 135 euros.

Partout dans le département : aux arrêts de bus, par exemple

Par ailleurs, et ce sur l'ensemble du département, le masque est rendu obligatoire au niveau des "emprises des zones d’attente de transports collectifs" comprenez les arrêts de tram, de bus, en gare routière. Le masque est aussi désormais obligatoire dans toutes les manifestations ou rassemblements organisés sur la voie publique dont la jauge est supérieure à 500 personnes.

Le périmètre à Grenoble, centre et Bastille

. - (Préfecture de l'Isère)

. - (Préfecture de l'Isère)

Le périmètre à Bourgoin-Jallieu

. - (Préfecture de l'Isère)

Le périmètre à Vienne