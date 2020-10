Coronavirus et reconfinement : Jean Castex précise les mesures de restriction à l'école et en entreprise

Alors que le président de la République a annoncé un reconfinement national à partir de ce vendredi en France, le Premier ministre a détaillé ce jeudi devant les parlementaires une partie des nouvelles mesures restrictives destinées à enrayer l'épidémie de Covid-19. Séance suspendue par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, à la suite de l'attaque survenue à Nice. Les députés ont observé une minute de silence.

Le port du masque obligatoire dès six ans

"Le port du masque (à l'école) sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans", a confirmé le chef du gouvernement lors de son allocution. "Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, conformément à l'avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique", a-t-il ajouté.

A l'université, l'enseignement à distance sera la règle. "Seuls les travaux pratiques pourront être maintenus dans les établissements", a précisé Jean Castex.

Recours au télétravail "le plus massif possible"

"Le recours au télétravail doit être le plus massif possible", a en outre martelé le Premier ministre en précisant que "dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq". "Nous devons continuer à travailler autant que possible, bien entendu dans des conditions sanitaires protectrices et tout en stoppant la circulation virale", car "le chômage et la pauvreté peuvent aussi tuer", a ajouté Jean Castex devant l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a également défendu le choix d'un nouveau confinement généralisé en France, plutôt que celui d'un confinement ciblant d'abord les personnes plus âgées. "Nous assumons le choix d'accorder la priorité à la protection sanitaire de tous nos concitoyens. Tous les autres pays européens le font." "L'épreuve qui nous frappe est inédite (...) La solution est entre les mains de chacune et chacun d'entre nous. (...) Nous faisons le choix de la vie et de la solidarité car c'est le seul qui s'impose."