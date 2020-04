Coronavirus : et si, après le confinement, le vélo s'imposait dans nos rues?

Philippe Saurel, le maire de Montpellier a annoncé lundi la création de pistes cyclables temporaires, le temps du confinement, notamment pour faciliter l'accès aux hôpitaux . C'est ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique : tester l'efficacité d'un aménagement et pourquoi pas le pérenniser ensuite.

Utilité première du vélo : se déplacer

"C'est facile à mettre en oeuvre, ce n'est pas cher et avec l'ambition d'attirer de nouveaux utilisateurs du vélo" explique Nicolas Le Moigne, vice-président de Vélocité, association montpelliéraine qui milite pour l'usage du vélo en ville. C'est elle qui a fait la proposition au maire.

Avec le confinement "on est en train retrouver l'usage propre du vélo, c'est à dire l'utilité. Il nous permet de nous déplacer, de nous rendre chez notre petit commerçant ou au travail" constate Jean-Sébastien Julien, qui tient la boutique M'Vélo à Montpellier. Sans compter l'activité physique qui n'est pas à négliger ces derniers temps...

C'est bon pour la santé, l'écologie et l'économie

Avec des rues presque désertes et beaucoup moins polluées, les conditions sont idéales pour faire du vélo en ce moment. Christophe Cabel, patron de Mondovélo à Saint-Jean-de-Védas, rappelle pour sa part que "dans le sud on a quasiment 300 jours de soleil par an, on va pouvoir profiter de l'extérieur". Et il pense déjà à l'après-confinement : "à mon sens, ce qui va se passer c'est que la peur des transports en commun de se retrouver à moins d'un mètres avec les autres va faire que beaucoup, probablement, vont vouloir se jeter sur la voiture pour aller travailler et de façon individuelle. Ce n'est pas bonne option parce que ça va saturer à nouveau tous les axes alors qu'avec le vélo on peut passer partout sans perdre de temps."

Il imagine que demain, le vélo sera une priorité, "si on emprunte cette voie, avec l'aide de nos collectivités qui pourront créer des pistes cyclables eh bien ça va influencer notre quotidien, c'est sûr".