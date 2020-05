Relance du tourisme en Dordogne : "on a toujours pas de date de réouverture" dit le patron d'un camping

Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé un plan de plusieurs milliards d'euros pour soutenir et relancer la filière tourisme en France touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus et en plein début du déconfinement

Edouard Philippe a donc annoncé ce jeudi un plan de soutien massif à l'industrie du tourisme en France. Un effort global de tous de 18 milliards d'euros au total.

Cela passe par le prolongement du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises du secteur. Un plan d'investissement de 1 milliard 300 millions d'euros. Des allègements de taxes de séjour possibles, des cotisations patronales exonérées entre mars et juin.

Les restaurants et les cafés pourront aussi sans doute rouvrir le 2 juin dans les départements en vert. La décision finale sera prise le 25 mai. Cela serait vraiment une bonne chose estime Jean François Cros, gérant de la brasserie au Bureau à Boulazac.

Ecoutez Jean-François Cros, restaurateur à Boulazac Copier

"Cela fait deux mois que nous sommes confinés, la France s'ouvre à l'activité économique, cela nous satisferait, mais ce n'est pas ouvrir pour ouvrir, à n'importe quel prix et à n'importe quelle condition. On avait fait en sorte d'obtenir des aides, mais il y avait malgré tout des sorties, des frais, qui entamaient la trésorerie, il est clair que cela pesait économiquement et psychologiquement sur les équipes alors la France se rouvre, on veut participer à ce redémarrage" dit-il.

Les campings dans le flou

Surtout, les Français pourront voyager en France en juillet et août a annoncé le premier ministre. Une bonne nouvelle en théorie, mais qui ne résout rien estime Gé Kusters, patron du camping "Le Paradis" à Saint-Léon sur Vézère et président du syndicat de l’hôtellerie de plein air en Dordogne.

"On peut le voir positivement. Mais il reste un problème : il nous faudrait une date de réouverture pour accueillir les touristes. Comment met-on en place nos protocoles d'hygiène par exemple, il y a encore beaucoup d'inconnues. On a simplement compris que le gouvernement a peur. peur du mouvement et du regroupement. il considère si j'ai bien compris que les campings sont de potentiels "regroupeurs" de personnes. Alors que nous on dit que l'on est sur de grands espaces, que nos hébergements sont individualisés, c'est une famille sur un espace minimum de 80 à 100 mètres carrés. De ce point de vue là on est l'hébergement presque le plus "secure" on va dire" explique Gé Kusters

Et Gé Kusters se demande aussi quand les frontières européennes pourront vraiment rouvrir, car une part très importante de la clientèle, en Dordogne, vient d'Europe (Hollande, Grande Bretagne, Allemagne...). Le patron de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie en Dordogne (UMIH), Jean-Luc Bousquet, lui-même patron d'un hôtel aux Eyzies en Périgord noir, se pose aussi beaucoup de questions.

Ecoutez Gé Kusters patron d'un camping en Dordogne Copier

"Les Français qui pourront voyager en France, c'est une excellente nouvelle. Mais je mettrais quand même un bémol : c'est que le ministre a dit que ce sera conditionné aux conditions sanitaires du pays. Donc on dit qu'on va permettre de circuler, mai il faudra qu'il n'y ait pas de reprise de l'économie. Cela laisse beaucoup d'inconnues" estime le patron d'hôtel.

Des mesures suffisantes ?

"Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Comme par exemple le chômage partiel acté jusqu'au mois de septembre et une meilleure protection pour les saisonniers" continue Jean-Luc Bousquet.

Alors les mesures du gouvernement sont-elles suffisantes selon ces professionnels ? "Si on rouvre le 2 juin et qu'il y aura du monde, ces mesures seront suffisantes, après cela va dépendre de l'état sanitaire du pays et de comment les gens vont consommer après cet épisode" estime Jean-Luc Bousquet.

Ecoutez Jean Luc Bousquet, de l'UMIH Dordogne Copier

"La réponse sera dans la confiance que les Français auront dans les opérateurs touristiques" estime de son côté Jean François Cros. "On peut mettre toute l'argent du monde dans le tourisme. Mais le tourisme, c'est avant tout du plaisir. Si on est bridés par une épidémie qui pèse... Cet argent sera suffisant si les Français et les Européens reviennent avec plaisir chez nous" dit le restaurateur. "Ces 18 milliards seront bien si la confiance est là" termine-t-il.