Coronavirus et vote aux municipales : les précisions pratiques du sous-préfet de Bayonne

Selon le sous-préfet de Bayonne, invité de la matinale spéciale coronavirus ce vendredi, "les policiers et les gendarmes se rendent aujourd’hui dans les Ehpad, les hébergements collectifs, pour recueillir les procurations des personnes vulnérables. Pour les personnes qui ont une obligation médicale de rester à domicile, les policiers et les gendarmes se déplacent également." Ce jeudi soir, Emmanuel Macron, lors d'une allocution, annonçait maintenir les élections municipales des 15 et 22 mars, mais invitait les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes fragiles ou handicapées, à rester chez elles.

La campagne de l’entre-deux-tours maintenue

Les réunions de campagne seront maintenues dans l’entre-deux-tours, assure le sous-préfet. "En fonction des circonstances, elles pourront être annulées, mais ce seront des cas particuliers, il n’y a pas de décision générale d’interdiction de ce type de réunion." "La campagne électorale doit se dérouler conformément aux habitudes, sans risque particulier", ajoute Hervé Jonathan.

Les bons gestes au moment du vote

Le sous-préfet de Bayonne rappelle les bons gestes à adopter lors de votre déplacement au bureau de vote dimanche :

Se laver les mains avant de partir de votre domicile

Respecter les distances de sécurité (1 mètre) mises en places au sein des bureaux de vote

Emmener un stylo noir ou bleu pour émarger

Se laver les main en sortant du bureau de vote, ou à défaut, utiliser du gel hydroalcoolique.

Dans les bureaux de vote qui n’ont pas de point d’eau, la préfecture fournira un stock de gel hydroalcoolique.