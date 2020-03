Coronavirus : établissements scolaires fermés et élections municipales maintenues, les réactions en Moselle

Dès lundi 16 mars, tous les établissements scolaires seront fermés en France pour contrer la pandémie de coronavirus. C'est l'une des principales mesures annoncées par Emmanuel Macron jeudi soir. Le premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars est maintenu, a annoncé le président de la République, s'appuyant sur l'avis de scientifiques selon lequel "rien ne s'oppose à ce que les Français se rendent aux urnes". Emmanuel Macron a aussi confirmé le report des opérations chirurgicales non urgentes afin de libérer des lits à l'hôpital. En Moselle, ces annonces suscitent de nombreuses réactions :

Joëlle Noller, co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU, syndicat d'enseignants du premier degré

"On acte du bon sens à partir de lundi. Maintenant, nos interrogations se portent sur la mise en place de la continuité pédagogique. Pour nous dans le premier degré, c'est encore une inconnue, car l'espace de travail numérique est très peu développé. Il y a aussi le problème d'accessibilité à Internet pour certaines familles."

Écoutez l'interview de Joëlle Noller, co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU en Moselle Copier

Jean-Marc Huart recteur de l'académie de Nancy-Metz

"Nous avons un kit de continuité pédagogique qui est prêt, avec des informations très pratiques, que nous allons envoyer dans la matinée de vendredi aux professeurs, sur la manière dont les choses vont se mettre en place. La continuité va pouvoir se faire grâce au numérique, c'est vrai surtout pour les élèves de collèges et de lycées. Pour les élèves du primaire, nous allons demander aux enseignants, aux directeurs, d'appeler les parents la semaine prochaine, pour décider avec eux de la meilleure manière de mettre en place cette continuité pédagogique."

Écoutez l'interview de Jean-Marc Huart, recteur de l'académie Nancy-Metz Copier

Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle

"J'aurais préféré un report [des élections municipales]. Je crois qu'on ne peut pas interdire les rassemblements de plus de 1.000 personnes, fermer les établissements scolaires, et demander aux gens de faire du télétravail, pour éloigner les populations les unes des autres, et favoriser des rassemblements aussi importants que les élections, avec de la proximité. Je pensais que le président allait prendre cette décision, car je crains un taux d'abstention très élevé."

Écoutez l'interview de Patrick Weiten, président du département Copier

Christelle Carron, présidente de la FCPE en Moselle

"On a déjà appris de la mise en place de la continuité pédagogique puisque nos amis haut-rhinois sont concernés depuis une semaine. Il faudra que l'on s'assure que tous les enfants aient bien accès aux supports informatiques, car certains enfants n'ont pas Internet à la maison. Comment va-t-on accompagner ces enfants-là ? Comment nous parents, allons pouvoir accompagner nos enfants sur de nouvelles notions ?"

Écoutez l'interview de Christelle Carron, présidente de la FCPE en Moselle Copier

Bruno Henry, secrétaire académique du SNES-FSU

"Nous sommes surpris par cette décision [de fermer les établissements scolaires], mais aussi soulagés car nous avons beaucoup de collègues, fragiles face à la maladie, qui allaient au travail la boule au ventre, car on sait que les enfants sont un vecteur important de propagation du virus. Cette mesure met en sécurité ces collègues-là. Mais cette décision a pris de court tout le monde, nous attendons les consignes."