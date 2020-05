Coronavirus : face à l'absence de pèlerins, la cathédrale du Puy-en-Velay lance un appel aux dons

C'est normalement la période de l'année ou les pèlerins du monde entier commencent à affluer en Haute-Loire. Mais à cause des mesures de confinement prises il y a deux mois, la cathédrale du Puy-en-Velay n'est pas prête de les voir arriver comme chaque année.

Le recteur de la cathédrale, Bernard Planche, est donc contraint de lancer cet appel aux dons.

"Comparé à une paroisse habituelle, nous sommes surtout un lieu de pèlerinage. Et donc nous sommes très sensibles au tourisme, et à la possibilité qu'ont les gens de voyager. Il y a de l'inquiétude pour boucler les fins de mois et pour pouvoir maintenir l'emploi. C'est à dire huit salariés, dont trois religieuses et trois prêtres qui œuvrent tout au long de l'année pour accueillir les pèlerins. Actuellement nous ne pourrions pas faire face à nos charges salariales sans un peu d'aide."

En attendant, les messes sont diffusées sur Internet

Face à la crise sanitaire, depuis deux mois, l'Eglise a aussi dû se réinventer. Et ça marche. "Nous avons plus de connexions sur Internet pour nos messes de semaine que nous avons de pratiquants qui viennent d'habitude à la messe en semaine", explique Bernard Planche.

"Mais on peut imaginer que si on arrive à faire rentrer quinze enfants dans salle de classe, on pourra peut-être rentrer 50 personnes dans une cathédrale prévue pour 800." En attendant, si la réouverture des classes est prévue à partir de lundi, pour les églises ce ne sera pas avant la fin du mois, voir peut-être même le 2 juin comme les autres lieux accueillants du public.