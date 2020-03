Coronavirus. Face à la pénurie de masques de protection, un chef d'entreprise rennais donne son stock à l'ARS

C'est l'une des dures réalités qui frappent le personnel soignant depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : la France fait face à une pénurie de masques de protection. Vendredi, le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian estimait lui qu'une "bataille des masques" démarrait, soulignant l'importance de cet objet pour endiguer la propagation du virus.

Dirigeant de l'entreprise Chrono'propre, Romain Bocquet a décidé d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Ses employés travaillent parfois dans des lieux qui nécessitent le port d'un masque. Il a donc décidé de donner son stock, soit environ 150 masques, pour aider le personnel soignant. Il lance un appel aux autres entreprises du secteur :

"On est à peu près 12 000 entreprise de propreté en France, l'idée c'est de se dire 'voilà, est-ce qu'on a pas tous un peu de masques de dispo, est-ce qu'on peut pas tous faire ce chemin-là, aller vers l'autre, être un peu solidaires et donner nos masques ?' Donc je vais aussi rentrer en contact avec la fédération des entreprises de propreté dont je fais partie, et voir si on peut lancer un appel. On a tous besoin de garder quelques masques pour des sites un peu sensibles, mais on peut tous faire un peu de don. Si on s'y met tous, dans la propreté comme dans les autres métiers, on peut en récolter vraiment beaucoup. L'idée, c'est de pallier à l'urgence, il y a peu de masques pour l'instant, donc chaque journée de gagnée est une victoire !"

Romain Bocquet est entré en contact avec l'Agence Régionale de Santé pour donner son stock de masques.