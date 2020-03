Pour faire face à la ruée de clients qui font des stocks par peur des conséquences du coronavirus, l'Intermarché de la Vaugine à Vesoul met en place un créneau seniors de 8h à 8h30. Seuls les plus de 70 ans et les plus fragiles sont autorisés à entrer dans le magasin.

Coronavirus : face à la psychose, Intermarché à Vesoul créé un créneau d'ouverture pour les plus de 70 ans

A partir de mardi 17 mars 2020, les personnes de plus de 70 ans et les plus fragiles auront un créneau réservé pour aller faire leurs courses à l’Intermarché de la Vaugine à Vesoul.

Face aux clients qui se ruent en masse sur les rayons pour stocker, le directeur du magasin Nicolas Bocquet a décidé d’ouvrir plus tôt pour que cette catégorie de clients puisse faire ses courses, dans un peu plus de sérénité.

Ouverture 30 minutes plus tôt

D'ordinaire, le magasin ouvre à 8h30 aux clients. Désormais, 30 minutes plus tôt il propose une ouverture sélective pour les plus fragiles ou plus de 70 ans. Une décision prise pour éviter à ces personnes d'être englouties dans le flot de clients qui pris de panique se jettent inutilement sur les rayons pour faire des stocks.

Le directeur prévoit de se poster à l'entrée pour sélectionner les clients qui peuvent entrer. Les autres resteront sur le parking et attendront l'horaire d'ouverture à 8h30.

Appel au civisme

Le directeur du magasin Intermarché appelle également les clients à plus de sérénité. Il n’y a aucun problème d’approvisionnement actuellement en France, mais lorsque des personnes se ruent sur une gamme de produits, cette surconsommation pour faire des stocks crée des ruptures momentanées de certains produits.

"Si chacun n’achète que ce dont il a besoin pour sa consommation, il y en a suffisamment pour tout le monde" précise Nicolas Bocquet.