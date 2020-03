Coronavirus : le président du Tours Volley Ball demande la suspension du championnat et de la Coupe de France

Après l'annonce par le gouvernement d'annuler tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes pour éviter la propagation du coronavirus, le président du Tours Volley Ball, Yves Bouget, est très inquiet. Il demande la suspension du championnat et de la Coupe de France pour limiter les pertes.

Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé dimanche 8 mars au soir : Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France. Seuls seront autorisés les rassemblements de plus de 1.000 personnes qui sont "utiles à la vie de la nation" : Les concours, les manifestations et les transports en commun ne sont pas concernés. La ministre des sports, Roxana Maracineanu, appelle les organisateurs des rencontres sportives à "limiter leurs jauges à 1 000 personnes, en comptant les participants, ou en préférant le huis-clos."

Une mesure stricte qui a pour objectif de ralentir la circulation du coronavirus qui touche, selon un dernier bilan, 1 191 personnes et fait 21 morts dans le pays. En Indre et Loire, il y a 5 cas testés positifs au covid 19 et 17 au total en région Centre Val de Loire.

Cette interdiction inquiète particulièrement les organisateurs d’événements sportifs et notamment au Tours Volley Ball. Pour son président, Yves Bouget, la situation est catastrophique. Il demande "la suspension du championnat de France et de la coupe de France".

Deux tiers des recettes en moins

Pour lui, la limitation à 1.000 personnes pour assister aux matchs du TVB implique des énormes pertes. "C'est un manque à gagner extrêmement important, on perd deux tiers des recettes", explique Yves Bouget. Les conséquences économiques sont extrêmement fortes selon lui, "c'est un coût que l'on est incapable de supporter".

"A chaque fois que l'on va jouer, on va perdre de l'argent !"

"La moyenne des matchs à Tours, c'est la première moyenne en France, c'est 3.000 spectateurs en moyenne donc aujourd'hui si nous allons jusqu'en finale du championnat de France, cela ferait 10 matchs, donc on perdrait la recette de 30.000 spectateurs" détaille le président du TVB.

" A chaque fois que l'on va jouer, on va perdre de l'argent ! (...) Comme nous ne sommes pas en situation d'organiser des spectacles sportifs, c'est à dire de remplir une salle et tirer une recette du nombre de spectateurs, il faut pouvoir annuler le championnat de France et la coupe de France et pouvoir mettre nos joueurs en chômage partiel" regrette Yves Bouget qui rappelle que le TVB emploie plus de 20 salariés.