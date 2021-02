Coronavirus : Facebook durcit ses règles face aux fausses informations sur le vaccin

Facebook... mais aussi Instagram. Le réseau de Mark Zuckerberg explique vouloir frapper fort contre les fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, "sur le Covid-19, sur les vaccins contre le Covid-19 et les vaccins en général pendant la pandémie", d'après un communiqué publié lundi.

Après avoir interdit les publicités anti-vaccins au mois d'octobre, le groupe veut désormais s'attaquer à tous les messages, publiés sur les pages et les groupes, qui affirment que les vaccins sont dangereux, toxiques, ou causent l'autisme. La même logique s'appliquera aux messages expliquant que le vaccin a été fabriqué par des humains.

Un risque de bannissement

Le groupe californien pourrait faire respecter ces règles en bannissant les utilisateurs qui répandraient ces fausses informations. Les administrateurs de groupes seront également chargés de vérifier, avant publication, les messages postés par les membres connus pour leurs prises de position anti-vaccination.

Il sera également plus difficile d'avoir accès aux comptes Instagram qui encouragent leurs abonnés à ne pas se faire vacciner.

Une annonce jugée peu convaincante

Pourtant, certaines ONG restent sceptiques sur l'annonce de Facebook, aux vues notamment des promesses déjà faites ces derniers mois. "Facebook a promis à plusieurs reprises de réprimer la désinformation liée au Covid et les anti-vaccins depuis un an. A chaque fois, ils échouent à remplir leurs objectifs", estime par exemple le Center for Countering Digital Hate, spécialisé contre la haine numérique.

Le réseau social doit bientôt publier les résultats d'une vaste étude sur la pandémie, qui a récolté 50 millions de réponses de personnes exprimant leur opinion ou racontant leur vécu sur des sujets comme les symptômes du Covid-19, le port du masque ou l'accès aux soins.