Coronavirus : faire ses courses en Allemagne n'est plus possible pour les frontaliers sans quarantaine

"Il faut réduire le passage à la frontière au strict nécessaire." C'est ce qu'a déclaré Manfred Lucha, le ministre de la santé du Bade-Wurtemberg dans un communiqué. Face à la flambée des cas de Covid-19 en Allemagne et dans les régions frontalières, le land restreint sa règle des 24 heures.

Dès demain, mercredi 23 décembre, pour pouvoir passer la frontière sans test PCR ni quarantaine, il vous faudra avoir un motif familial, professionnel, de santé ou scolaire (pour l'école des enfants par exemple). Les personnes ayant un conjoint en Allemagne peuvent également toujours s'y rendre sans restriction pour 72 heures.

Les frontaliers ne pourront donc plus passer la frontière librement au seul motif de faire ses courses ou pour du tourisme. Reste à savoir si des contrôles vont être mis en place à la frontière. Ils n'étaient jusqu'ici pas systématiques. La même règle s'applique pour nos voisins allemands, qui devront observer une quarantaine de dix jours en rentrant s'ils se rendent en France ou en Suisse par exemple, seulement pour faire des courses ou du tourisme.

Depuis début décembre, le Bade-Wurtemberg a déjà pris des restrictions supplémentaires, en fermant les écoles et commerces non-essentiels et en instaurant un courvre-feu entre 20 heures et 5 heures du matin.