Coronavirus - Faites-vous livrer des fruits et légumes habituellement destinés aux restaurateurs

Avec le confinement, la fermeture des magasins de proximité et des marchés, il est plus difficile de s’approvisionner en fruits et légumes frais. La société "Choco" a eu une idée. Elle propose de livrer chez vous ces produits qu'elle commande et livre habituellement aux restaurateurs.

Des fruits et légumes livrés chez vous

En temps normal, la société "Choco" permet aux restaurateurs de simplifier leurs commandes auprès de tous leurs fournisseurs. Avec la pandémie, les restaurateurs et les magasins de proximité ont fermé leurs portes. Ceux qui les fournissaient en produits frais ne travaillent plus et les restaurateurs se retrouvent avec un stock périssable à gérer. Ils peuvent donc le confier à Choco.

Dans le même temps, avec le confinement, les commerces fermés, la disparition des marchés, il n'est pas simple pour les habitants de faire ses courses à Paris et en région parisienne. On pouvait donc relier les deux.

Les produits destinés aux restaurateurs vendus aux particuliers

Face à cette crise, "Choco" a imaginé un système de livraison pour les particuliers. Les fruits et légumes destinés aux restaurateurs sont vendus et livrés aux habitants parisiens et franciliens.

La société s’engage à payer les fournisseurs partenaires engagés au juste prix. Elle reversera l’intégralité des bénéfices à des associations venant en aide aux restaurateurs.

Les contraintes

Face à l'afflux de commandes et contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, la facture minimum pour profiter de ce service passe à 80 euros. Vous pouvez, si vous habitez le même immeuble, passer une commande groupée.

Il faut aussi habiter Paris intro-muros, les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne pour pouvoir se faire livrer.

Une livraison sans contact

Pas question pour les livreurs de frapper à la porte de votre appartement. Par sécurité ils évitent tout contact. Ils déposent donc la livraison devant la porte de l'ascenseur ou en bas de l'escalier.