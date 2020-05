Coronavirus : Faudra-t-il un ticket cet été pour accéder à la plage d'Argelès ?

C’est un casse-tête : comment rouvrir les plages, si importantes pour le secteur touristique, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale ? Alors que le Premier Ministre Edouard Philippe a prolongé l'interdiction d'accès à toutes les plages "au moins jusqu'au 1er juin", plusieurs élus des Pyrénées-Orientales anticipent déjà l'après et une possible réouverture pour cet été.

Ainsi, le maire d'Argelès sur-Mer, Antoine Parra, envisage de limiter le nombre de vacanciers sur les plages. "Nous réfléchissons par exemple à un accès contingenté aux plages qui pourrait se faire par réservation électronique. Vous réservez votre place comme pour un musée ou un concert sauf que ce serait évidement gratuit mais dans la limite des places disponibles. C’est une piste. Il y a encore des obstacles à soulever, nous attendons bien sûr aussi de voir si les plages pourront rouvrir après le 1er juin mais nous y réfléchissons pour que les touristes et les habitants du département puissent venir à la plage en toute sécurité. Même si on peut faire beaucoup de choses à Argelès, la plage reste l'attrait numéro un de la commune."

Un numerus clausus à Canet ?

A quelques kilomètres de là, à Canet-en-Roussillon, qui dispose également d'une plage très vaste, le maire Bernard Dupont tente lui aussi d'anticiper le dé-confinement sur le littoral : " L'idée d'un logiciel de réservations électroniques nous a été proposée mais ça ne nous a pas paru au point. Et puis, ce serait aussi discriminant pour ceux qui ne sont pas armés numériquement or c’est parfois le cas des grand-parents qui amènent les enfants à la plage. A la place, nous envisageons un numerus clausus. L'idée est de baliser les dix entrées et sorties de la plage avec un cheminement piéton et des accueils physiques pour vous dire si vous pouvez ou pas vous installer."

Et pour les criques et les petites plages urbaines ?

Si le gouvernement donne son feu vert, même en respectant les gestes barrières, les longues plages d'Argelès et de Canet devraient tout de même pouvoir accueillir plusieurs milliers de touristes. Ce ne sera pas le cas des petites plages urbaines comme à Collioure. "Je n'ai aucune idée de comment nous allons gérer les plages ," reconnaît le toujours maire de la cité des peintres, Jacques Manya, pour l'instant très occupé à propos de la réouverture des écoles. "C'est une vraie question mais l'économie de Collioure ne repose pas sur ses plages, nous ne sommes pas Collioure-sur Mer... Une chose est sûre, c’est une chance que Jean Castex ait été nommé pour mener à bien le dé-confinement. C'est un maire des Pyrénées-Orientales, quelqu’un qui connaît les réalités du terrain."