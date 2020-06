Coronavirus : faut-il accélérer le déconfinement?

Faut-il accélérer le déconfinement et revenir à une vie normale plus rapidement? Nombreux sont les français à le souhaiter alors que le Conseil scientifique constate que l’épidémie est « contrôlée ».

Un mois après le déconfinement (11 mai), des voix s'élèvent une peu partout en France pour réclamer un déconfinement plus rapide. Chefs d’entreprises, restaurateurs, clubs de sport et même des parents d’élèves souhaitent que les mesures sanitaires soient allégées, pour faire face à la menace d’une crise économique sans précédent. Alors que la phase 3 du déconfinement est toujours prévue pour le moment pour le 22 juin et que le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer ce dimanche 14 juin, le ministre de l'Economie annonce souhaiter que "l'activité économique reprenne plus vite" et "retourne à la normale cet été", Bruno Le Maire dit vivre "au rythme des annonces de faillites, de licenciements, je pense à tous les Français".

"qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse travailler" - Jean pierre Ghiribelli, président de l’UMIH du Var

Dans les Bouches du Rhône où le chômage avant la crise était de 10,6%, soit 2 points de plus que la moyenne nationale, Philippe Korcia, le tout nouveau président de l'UPE 13 (Union Pour les Entreprises) estime qu'il faut agir et vite "on a un vrai risque pour 85% des entreprises qui ont moins de 20 salariés sur le territoire, 20 à 25 000 entreprises pourraient disparaitre dans les Bouches du Rhône". Même inquiétude du côté des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration "nous sommes des chefs d'entreprise responsables, nous serons attentifs pour que la maladie ne revienne pas, mais il faut impérativement sauver notre économie et nos emplois." Dans le département du Var où l'économie repose en grande partie sur le tourisme, Jean pierre Ghiribelli, président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Var met en garde: "qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse travailler, on en a ras le bol, si on perd l'été 2020, en 2021, ce sera une catastrophe."