Coronavirus : faut-il désinfecter les rues pour lutter contre le Covid-19 ?

Faut-il désinfecter les rues pour lutter contre la propagation du coronavirus ? Pour le Haut conseil de la santé publique, la réponse est “non”. Il conseille aux communes de les nettoyer comme d’habitude et surtout, de ne pas utiliser de produit à base d’eau de javel.

Partout en France, de nombreuses villes ont entrepris de désinfecter leurs rues pour freiner la propagation du coronavirus. Pour le Haut conseil de la santé publique, il n’est pas recommandé de "mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie. Il conseille aux communes de les nettoyer comme d’habitude et surtout, de ne pas utiliser de produit à base d’eau de javel. "L’aspersion de javel ou autre désinfectant est inutile tout en étant dangereuse pour l’environnement".

Des opérations de désinfection dans plusieurs communes

Pourtant, depuis le début de l’épidémie de nombreuses villes du Vaucluse ont mis en place une désinfection régulière de leurs rues et du mobilier urbain. Toutes celles que nous avons contactées nous assurent que le désinfectant est homologué et ne contient pas de chlore. Ainsi à Orange, Bollène, Courthézon, Châteauneuf, Caderousse, Camaret-sur-Aigues et Jonquières, les maires expliquent que les produits utilisés pour la désinfection des rues ne sont pas dangereux, ni pour la population, ni pour l’environnement.

A Bollène par exemple, les trottoirs, les bancs publics, les entrées de commerce et les poubelles, font l'objet d'une désinfection systématique. Une opération qui sera renouvelée deux fois par semaine jusqu'à la fin de l'alerte au Covid-19.

Aujourd'hui, la préfecture nous incite à continuer notre politique de nettoyage habituel de la voirie et du mobilier urbain, et de ne pas utiliser d'eau de javel" - La maire d'Apt

Au cœur du Luberon, la maire d'Apt, n'a pas mis en place d'opération de désinfection sur sa commune. Dominique Santoni vient de recevoir une circulaire du préfet qui va dans ce sens. Il renouvelle les consignes de prudence sur l'utilisation de produits à base d'eau de javel. "Aujourd'hui, il ne nous est pas recommandé de mettre en oeuvre une politique spécifique de désinfection, mais plutôt de continuer notre politique de nettoyage habituel de la voirie et du mobilier urbain."

Le Haut conseil de la Santé publique admet que le nettoyages des rues peut surtout avoir un impact psychologique sur la population. A toutes les collectivités locales, il conseille de “continuer à assurer le nettoyage habituel des voiries et d’assurer le nettoyage et la désinfection à une fréquence plus régulière du mobilier urbain avec les équipements de protection habituels des professionnels”. Il déconseille par ailleurs fortement l’utilisation “d’appareils pouvant souffler des poussières des sols de type souffleurs de feuilles”.