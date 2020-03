Coronavirus : faut-il durcir les mesures pour discipliner les Franciliens ?

"Pas de confinement général dans les heures qui viennent", a affirmé dimanche soir sur RTL la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Pour autant, un confinement renforcé reste une option sur la table du gouvernement qui est entré en guerre contre un virus qui a déjà contaminé au moins 5 000 personnes en France. Cette hypothèse sera-t-elle mise à exécution pour garantir une stricte application des mesures gouvernementales ? La question se pose, sans que rien ne soit pour l’instant acté, surtout après les scènes qui se sont multipliées ce week-end à Paris, des Parisiens de sortie – comme si de rien n’était – dans les rues de la capitale.

Le mot-dièse "#Irresponsables" s’est même invité sur les réseaux sociaux pour dénoncer le comportement de certains Parisiens qui se sont agglutinés aux Buttes Chaumont, à la Villette, ou encore dans les allées des marchés dominicaux tandis que le gouvernement a appelé les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire face au Covid-19. Des scènes qui ont été photographiées et relayées notamment sur Twitter.

"Très personnellement j'ai peut-être un comportement égoïste mais j'ai fait attention à ne pas me rendre dans un lieu confiné, je suis allée chez des amis, aussi pour prendre l'air parce que je pressens un confinement", témoigne cette parisienne qui ne nie pas s'être déplacée plus que nécessaire. "On est tous un peu prisonnier de notre envie de profiter de nos derniers instants et il est difficile de s'appliquer à soi même une astreinte aussi brutale que le fait de ne pas sortir, c'est contre-intuitif, poursuit-elle, peut-être faut-il ne plus avoir le choix ?"

"Les petites incivilités des uns, feront le grand malheur de tous"

Une situation qui excède ce chirurgien, Louis, réquisitionné au chevet des patients malades. "Restez chez vous, sortez juste pour faire vos courses, le strict minimum mais il ne faut pas, non plus, céder à la panique et aux scènes de guerre, parce que ce n’est pas la guerre, il faut seulement rester calme, discipliné, et écouter ce qu’on nous demande de faire", estime-t-il, sans cacher sa colère face à ce qu'il considère être de l'incivilité. "Je comprends que les gens soient meurtris, qu’ils s’inquiètent que leurs libertés fondamentales soient bafouées, je comprends aussi qu’il fasse beau, que ce soit chiant de ne pas sortir de chez soi, mais les petites incivilités des uns feront le grand malheur de tous, c’est une évidence", a-t-il rappelé.

"Tout ce qu’on vous demande pour sauver des gens, c’est de rester chez vous. Ce n’est quand même pas compliqué comme consigne. Donc oui je suis en colère en tant que professionnel de santé, si les gens sortent dehors et qu’ils ne prennent pas la mesure de la situation, cela va être une catastrophe sanitaire", insiste-t-il. Selon lui, la France s'oriente vers un scénario à l'italienne concernant l'évolution du virus. "Il y aura, très probablement, des critères pour les hospitalisations en réanimation qui seront drastiques et des gens vont en mourir." Selon lui, "le problème ce n'est pas tant la mortalité du virus que la capacité de réponse du système de santé français qui va être saturé si les gens ne respectent pas les mesures gouvernementales."

"C'est hors du commun mais, si c'est nécessaire, faisons un effort et restons chez nous"

Pour Garance, parisienne qui rentre justement d'Italie, "beaucoup de Français n'ont pas encore pris la mesure de la gravité". "En Italie, nous étions tous enfermés chez nous sans possibilité de sortir, à part avec un laisser-passer pour faire des courses, consulter un médecin, ou pour raison professionnelle. Dans les supermarchés nous faisions la queue pour entrer un par un, dans les rues les gens s'écartaient quand ils étaient trop proches, les gens avaient conscience de la gravité de la situation avec beaucoup de civilité." "Je ne sais pas si on s'oriente vers un confinement similaire, mais - poursuit-elle - je pense que beaucoup de personnes - en France - ne prendrons conscience que lorsqu'elles n'auront pas le choix de rester chez elles." La jeune femme, elle, s'y prépare en attendant les prochaines annonces gouvernementales. "C'est hors du commun mais, si c'est nécessaire, faisons un effort et restons chez nous !"