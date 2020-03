Coronavirus : faut-il encore dormir en couple ou en famille ?

En cette période de confinement dû au coronavirus, France Bleu Paris vous accompagne, vous donne des conseils, va chercher les réponses aux questions que vous vous posez. Et notamment sur la vie de famille.

Comment vivre ce confinement, en couple et avec ses enfants ? Surtout, comment ne pas prendre le risque de se contaminer les uns et les autres dans une même maison ou un même appartement ? France Bleu Paris a posé la question à un médecin généraliste, directeur de la santé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.

Premier scénario : je reste à la maison en télétravail, mon conjoint ou ma conjointe, en revanche, n'a pas le choix et doit toujours se rendre au boulot. Bon élève, il/elle respecte tous les gestes barrières. Les risques de contamination en rentrant sont très minimes selon le docteur Fabrice Giraux. "Celui qui sort aura peut-être plus de risques de se faire renverser par une voiture que de ramener le coronavirus."

Faire maison à part si possible

En revanche, si le partenaire fait n'importe quoi, qu'il passe sa journée à serrer des mains, ce soir, il dort sur le canapé. "Dans l'idéal, c'est maison à part", explique même le médecin. "Si on ne peut pas, au moins chambre à part plutôt que dans la même chambre, confinée, sans fenêtre ouverte où le virus peut circuler plus facilement."

Pareil pour les enfants, en cas de symptômes, de toux, de fièvre, il vaut mieux les écarter des frères et sœurs et les éloigner de papi et mamie, surtout si ces derniers sont confinés avec nous. Un peu extrême diront certains, mais pour le docteur Giraux, c'est simplement de la logique. "Il faut se tenir à distance, c'est déjà quelque chose qu'on devrait faire avec la grippe", rappelle le professionnel.