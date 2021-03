Coronavirus: on fera tout pour faire respecter les règles dit le délégué d'Unité SGP Police FO en Normandie

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a transmis des consignes aux forces de l'ordre pour faire respecter en priorité le couvre-feu et éviter les rassemblements dans la rue. Les attestations de déplacement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 tournent au casse-tête. Frédéric Desguerre, secrétaire régional en Normandie du syndicat Unité SGP Police FO a reconnu ce mardi sur France Bleu Normandie y voir "un petit peu plus clair". Le problème étant les moyens pour effectuer les contrôles: "C'est la grande problématique au sein de notre département (Seine-Maritime) puisque nous avons un cluster au sein de l'hôtel de police. Mais on fera tout pour effectivement faire respecter les règles et les devoirs des citoyens". Et le délégué d'ajouter: "Ca fait 20 ans que je souligne un manque d'effectif cruel et une surcharge de travail qui va compliquer effectivement tous ces contrôles qu'on devrait faire".

"On va effectuer des contrôles inopinés, ajoute Frédéric Desguerre, un peu comme dans le premier confinement, peut être un petit peu moins visible, mais on va essayer quand même d'axer nos contrôles sur les points de circulation les plus stratégiques. Il n'y aura pas de gentillesse. Le geste citoyen est d'avoir ses papiers sur soi".

Réécoutez ici l'interview de Frédéric Desguerre Copier