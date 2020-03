Coronavirus : fermer les parcs et les marchés "n'est pas à prendre la légère" selon la mairie de Paris

Au lendemain du premier tour des élections municipales, ce dimanche, Anne Hidalgo est largement en tête avec près de 30% des voix. La maire sortante a pris une longueur d'avance dans la bataille de Paris. Emmanuel Grégoire, candidat PS dans le 12e et premier adjoint à la mairie de Paris , arrive lui aussi premier d'une campagne "particulière".

Fermer les parcs et les marchés de la capitale pour lutter contre le coronavirus ?

Alors qu'une grande partie des commerces ont déjà baissé le rideau sur demande du gouvernement, l'espace public reste toujours accessible pour les Français. La solution d'un confinement total entraînerait notamment la fermeture des parcs et des jardins de la capitale. "Nous ne prenons pas ces décisions seuls", explique, ce lundi, Emmanuel Grégoire. "Interdire formellement aux Français de ne pas sortir de chez eux, c'est historique, nous allons prendre le temps d'y réfléchir", précise-t-il.

La question se pose aussi pour les marchés. "Il y a peut-être un chemin intermédiaire pour éviter la fermeture en rappelant les règles de promiscuité et en organisant une régulation. Les marchés sont indispensables pour l'alimentation des Parisiens, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, et quand elle sera déclenchée, elle aura des conséquences énormes", ajoute l'élu de la capitale.

La situation sanitaire prime sur les élections

Emmanuel Grégoire est arrivé en tête dans le 12e arrondissement avec un peu plus de 33 % des voix. Il devance de plus de 10 points la candidate LR, Valérie Montandon (22,86%). Dans le contexte pandémique, la perspective d'un second tour semble de plus en plus compliqué. "Ce qui doit primer, c'est la situation sanitaire. On se rangera derrière l'avis des autorités sanitaire et la décision du gouvernement", affirme le directeur de campagne d'Anne Hidalgo.