Coronavirus : fermeture de tous les établissements sportifs dont l'Insep

La ministre des Sports Roxana Maracineanu annonce, ce vendredi, la fermeture temporaire des établissements sportifs, écoles, pôles, Creps (centres de ressources, d'expertise et de performance sportives), pour une durée minimum de 15 jours. Cette décision concerne également l'Insep. L'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance est situé dans le Bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris.

La ministre précise que la fermeture se fera de manière "progressive". "Tous les sportifs qui ne pourraient pas rentrer dans l'immédiat chez eux pourront demeurer de manière transitoire dans leur internat", a précisé la ministre, qui évoque la possibilité de mobiliser "des familles d'accueil, s'il le faut".

Roxana Maracineanu assure toutefois que les examens sont maintenus "dans les conditions sanitaires adaptées", une mesure qui concernera surtout des adultes. "L'objectif est de diminuer au maximum les risques de contamination" et "la promiscuité des personnes". "Toutefois nous n'empêcherons pas nos enfants d'aller jouer au foot dans un parc dans cette période. Aussi, nous recommandons de limiter les activités encadrées à dix personnes maximum. Les clubs sont donc libres de s'organiser pour scinder leur groupe et maintenir une activité responsable et encadrée, mais dans cette limite de dix personnes, encadrants compris."

Toutes les compétitions sont annulées pour l'heure, sauf si les fédérations peuvent les tenir "à moins de 100" personnes.