Mesures anti Covid-19 : protocole renforcé pour les restaurants, fermeture des bars

Si les bars de Paris et de la petite couronne ferment dès ce lundi 22h00 et devront le rester durant les 15 prochains jours, les restaurants peuvent rester ouverts mais ils doivent respecter un protocole sanitaire renforcé. L'annonce a été faite ce lundi matin.

Pas de fermeture pour les restaurants mais un protocole sanitaire beaucoup plus strict à respecter

Pas de fermeture pour les restaurants de Paris et de la petite couronne alors que ces deux zones sont classées en "alerte maximale" : c'est ce qui a été annoncé ce lundi matin.

Contrairement aux bars qui ferment dès ce lundi soir à 22h00 et qui resteront porte close durant les 15 prochains jours, les restaurants peuvent continuer à accueillir des clients. Aucune restriction d'horaires n'a été décidée mais ils doivent appliquer un protocole sanitaire renforcé. Toutes les mesures annoncées entrent en vigueur ce mardi.

Distanciation et mesures d'hygiène renforcées dans les restaurants

Désormais il devra y avoir du gel hydroalcoolique sur toutes les tables et pas seulement à l'entrée ou sur un comptoir.

Il devra y avoir un mètre de distance entre les chaises des différents groupes de convives.

Les clients ne peuvent plus enlever leur masque une fois assis. Ils doivent le conserver la plupart du temps sauf au moment de la consommation des plats.

On ne peut plus manger à 10 autour d'une même table. Les groupes sont limités à six, enfants compris.

Le paiement à table sera privilégié et les clients devront réserver de façon à éviter les attroupements près des restaurants.

Traçabilité des clients renforcée

Si les clients des restaurants ne seront pas obligés de télécharger l'application StopCovid, ils y seront fortement incités.

Tout le monde sera en revanche obligé de laisser nom, numéro de téléphone et éventuellement email dans un "cahier de contact". Les clients pourront ainsi être prévenus par l'Assurance maladie en cas de détection d'un cas de Covid-19 chez un consommateur venu dans l'établissement.

Contrôles plus stricts dans les restaurants

Le restaurateur devra afficher, à l'extérieur, une jauge qui indiquera la capacité totale d'accueil pour faciliter les contrôles.

Le gouvernement prévoit une "procédure accélérée" pour pouvoir très vite fermer les établissements en infraction.

Les cafés-restaurants pourront rester ouverts

Les cafés qui sont enregistrés comme "débits de boissons" mais qui proposent de la restauration pourront rester en activité.

Les autorités précisent qu'il s'agit des établissements dont le chiffre d'affaires est majoritairement constitué par l'activité restauration, mais qui auraient néanmoins conservé la classification "débit de boisson".