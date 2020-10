Coronavirus : fermeture des établissements sportifs couverts avec l'état d'urgence sanitaire

La patinoire d’Avignon est dans ce cas et pour les nouveaux propriétaires cela devient compliqué. Cette patinoire privée, une des deux seules en France avec celle d'Auxerre, a été rachetée il y a un an et demi et d’importants travaux étaient en cours de réalisation.

L'arrêté d'état d'urgence et de couvre-feu de la préfecture de Vaucluse comme dans tous les départements concernés stipule en effet que depuis le 24 Octobre les établissements sportifs couverts de toute nature comme gymnases, salles de sport ou piscines sont fermés désormais au public hormis l'accueil de groupes scolaires et périscolaires, d' activités à destination exclusive des mineurs dont la pratique est encadrée, les sportifs professionnels et de haut niveau, ou les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale.

La patinoire a été quasiment entièrement rénovée par les nouveaux propriétaires

Autrement dit une activité économique plus que réduite pour la patinoire d’Avignon dont l’exploitant Nicolas Roux de demande désormais qi il va conserver la glace : « On a mené avant la réouverture en septembre d’important travaux de remises aux normes avec notamment une nouvelle banque à patins sous les tribunes ou de nouvelles toilettes, on a mis en place toutes les mesures sanitaires qui ont été demandées et les clubs ont très bien joué le jeu . On n’a pas été un cluster et on a respecté tout ce qui était demandé mais là ça commence à être très compliqué et il nous reste les travaux de l'extension sur la façade.»

La glace c’est quelque chose d’assez vivant, ça coûte assez cher pour la maintenir et l’entretenir qu’il y ait cinq personnes ou cinq cent sur la piste - Nicolas Roux, exploitant de la patinoire

«Là maintenant on ne peut plus accueillir personne hormis le périscolaire et les mineurs des clubs de sport quand ils sont encadrés et là _avec les durcissements prévus on ne sait pas si on va garder la glace_. Malheureusement la glace c’est quelque chose d’assez vivant, ça coûte assez cher pour la maintenir et l’entretenir et qu’il y ait cinq personnes ou cinq cent sur la piste ça coûte plus ou moins la même chose. »