Fini la zone blanche pour Sivergues dans le Luberon, les habitants soulagés

La préfecture de Vaucluse annonce ce mercredi que la commune de Sivergues dans le sud du Luberon, n'est plus en zone blanche. Alors que le confinement s'impose pour lutter contre le coronavirus, les 43 habitants du village peuvent enfin utiliser leurs mobiles.

Ils étaient jusqu'à cette semaine presque coupés du monde. Les 43 habitants revivent à Sivergues dans le sud du Luberon depuis qu'ils ne sont plus en zone blanche. La préfecture de Vaucluse l'annonce ce mercredi sur Twitter. Il est désormais possible d'utiliser son mobile pour passer des appels. "Vous n'imaginez pas le soulagement de tous les habitants de Sivergues depuis lundi, on a presque du mal à y croire", raconte la maire Gisèle Martin.

"Une antenne-relais a été mise en place l'été dernier, mais elle ne fonctionnait pas jusque là " - Gisèle Martin, maire de Sivergues

Un accord avait été signé entre l'Etat et l'opérateur Free pour financer la construction de pylônes. Mais la maire de Sivergues désespérait d'obtenir une vraie couverture mobile de sa commune : "une antenne-relais a été mise en place l'été dernier, mais elle ne fonctionnait pas jusque là. Je ne compte plus les fois où on les a relancés. Les habitants de Sivergues en avait vraiment marre".

"Depuis lundi, c'est le soulagement. J'ai eu plusieurs habitants qui sont vraiment contents. Vous savez Sivergues, c'est le bout du monde, la route s'arrête à notre village, donc pouvoir enfin téléphoner avec son portable et ne plus être dépendant des aléas du téléphone fixe, c'est une libération", confie Gisèle Martin.

Jusqu'ici la mairie avait décidé de conserver son unique cabine téléphonique. Si la fin de la zone blanche se confirme, le projet est de la transformer en bibliothèque. Dans le Vaucluse, il reste deux communes en zone blanche : Murs et Buoux.