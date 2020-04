Finistère : ne déposez plus de vêtements dans les bornes Abi29 le temps du confinement

L'association au bénéfice de l'insertion dans le Finistère, Abi29, lance un appel aux donateurs : ne déposez plus de vêtements dans les bornes réparties dans le département. En raison du confinement, l'association a dû cesser ses opérations de tri et de collecte de vêtements.

En cette période de confinement, vous avez peut-être décidé de faire le tri dans vos placards. Et une fois fait le grand ménage, vous avez peut-être pensé à déposer les vêtements dont vous ne voulez plus dans une des nombreuses bornes de l'association Abi 29, présentes dans tout le département. Un bon réflexe, mais pour cette fois, mieux vaut attendre.

Des conteneurs qui risquent de déborder

Spécialisée dans la collecte, le tri, le recyclage et la réutilisation des textiles, l'association Abi 29 lance un appel urgent : depuis le début du confinement, elle a dû cesser ses activités, et ne peut donc plus récupérer les chaussures, vêtements et sacs déposés dans les conteneurs.

à lire aussi Coronavirus : Le Relais appelle à ne plus déposer de vêtements dans les conteneurs

Afin d'éviter tout débordement des bornes, elle demande donc aux donateurs de remettre les dons à plus tard, et d'attendre le retour à la normale des activités.