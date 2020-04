Coronavirus - Football : fin de saison pour Sedan, mais pas pour les filles du Stade de Reims

Face au coronavirus, la Fédération française de football (FFF) a décidé ce jeudi l'arrêt définitif de la saison dans ses compétitions d'amateurs et de jeunes. Un arrêt à la date du 13 mars. L'instance a par ailleurs choisi de fixer le classement en fonction du quotient entre le total de points obtenus et celui de rencontres jouées, afin de neutraliser l'effet des matches reportés.

Une décision dont le club de Sedan, qui évolue en Nationale 2, fait les frais. Le CSSA se disputait le haut du classement dans le groupe A avec le club de Bastia, mais c'est le club corse qui montera finalement en nationale 1. Bastia, qui avait chuté en 2017 de la L1 au N3 (5e division) en raison de difficultés financières, valide ainsi son accession au niveau supérieur.

Vers une reprise en juin pour la Ligue 1, Ligue 2, Nationale 1 et D1 féminine

Il reste à savoir qui fera le chemin inverse, du championnat de National 1 vers celui de Nationale 2. Neuf journées sont encore à disputer et la FFF espère pouvoir les jouer à partir du mois de juin. C'est ce qu'elle souhaite aussi pour les championnats professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 et pour la Division 1 féminine. Les filles du Stade de Reims devraient alors reprendre le chemin de l'entraînement dès le mois prochain et retrouver leur huitième place au classement.