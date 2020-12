Coronavirus : forte hausse de la mortalité dans les Hauts-de-France pendant la deuxième vague

Alors que le nombre de contaminations et d'hospitalisations continue de reculer en France et dans la région, les chiffres de la mortalité dans les Hauts-de-France montrent que la deuxième vague de coronavirus a été meurtrière. Selon les chiffres de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, publiés ce mardi, 12 700 personnes sont décédées, toutes causes confondues, entre le 1er septembre et la mi-novembre, soit 16% de plus que l'an dernier, ce qui représente 1782 décès supplémentaires.

La hausse s'accélère à partir du 1er novembre : +26%. L'augmentation est encore plus marquée chez les personnes 75-84 ans : 22% de décès en plus que l'année dernière. Les Hauts-de-France sont la troisième région où la hausse est la plus importante, derrière Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.