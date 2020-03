Coronavirus : France Bleu Hérault adapte aussi ses programmes pour protéger ses salariés

Pour protéger son personnel, à compter de ce mercredi toute les émissions du matin de France Bleu Hérault sont mutualisées avec France Bleu Occitanie (Toulouse), Gard-Lozère (Nîmes) et Roussillon (Perpignan). Mais nous sommes toujours là pour vous informer, vous divertir et vous écouter.

A compter de ce mercredi matin, toutes les émissions de France Bleu Hérault seront mutualisées avec les autres radios locales de France Bleu de la région : France Bleu Occitanie à Toulouse, France Bleu Gard-Lozère à Nîmes, et France Bleu Roussillon à Perpignan. Nous faisions déjà radio commune le matin entre 9h et midi, ce sera le cas dès 6 heures du matin.

Mais pourquoi une radio régionale ?

Il s'agit d'une mesure qui permet de faire travailler dans les studios un minimum de personnes et donc de limiter considérablement le risque de contamination au coronavirus du personnel de France Bleu.

Ainsi avec une radio régionale (qui sera pilotée cette semaine depuis Montpellier, puis depuis Toulouse la semaine prochaine et ainsi de suite...), le personnel de 6h à midi se limite à une chargée d'accueil pour vous répondre au téléphone, un technicien pour réaliser l'émission, un animateur pour continuer de vous écouter dans la bienveillance et la bonne-humeur et un journaliste pour vous informer. Tous les autres salariés de cette radio qui réalise les émissions sont en télé-travail.

Vivian Cuguillère, animateur est maintenant seul en studio avec le technicien, Claire Moutarde ne vient en studio que pour les journaux © Radio France - Badinier

Didier Barabaz, technicien, réalise l'émission, désinfection régulière de la console © Radio France - Badinier

Molly, toujours là pour répondre au téléphone © Radio France - Badinier

Dans les trois radios qui ne réalisent pas l'émission, tout le personnel travaille de son domicile également.

Le mot de la directrice de France Bleu Hérault, Anne-Marie Amoros :

"Chers auditeurs et amis, si vous me permettez cette familiarité dans ce contexte où chacun compte « plus que jamais » pour l’autre. « Plus que jamais » je peux vous assurer de l’engagement à vos côtés de chaque membre de l’équipe de France Bleu Hérault que je dirige."

"Depuis le début de cette épidémie Covid 19, nous avons ouvert notre antenne à vos questions et témoignages. Nous travaillons collectivement pour continuer à vous donner une information juste et vérifiée, partager les conseils d’experts pour soulager vos angoisses et votre confinement, faciliter votre accès aux besoins essentiels, _sourire pour garder confiance_… et nous faisons tout cela en appliquant les mêmes règles que vous, c’est-à-dire le télétravail, les gestes barrières et le confinement que nous nous devons tous d’appliquer pour nous protéger"

"Pour aller encore plus loin et rester le plus longtemps à vos côtés, nous allons, à partir de ce mercredi, développer une mutualisation des équipes des quatre stations France Bleu d’Occitanie : Hérault, Gard Lozère, Roussillon, Occitanie. En associant nos forces, nous allons vous offrir une radio de 6h à 12h qui réunira toutes ces équipes en télétravail."

Maintenir le plus longtemps possible notre radio de proximité

_"_Notre mission de service public est de maintenir votre information de proximité, vos experts de proximité, vos rendez-vous et bonnes idées de proximité, vos relations de proximité, que ce soit sur les ondes ou en numérique et je peux vous assurer que chaque membre de l’équipe de France Bleu Hérault fait tout pour rendre cela possible le plus longtemps."

_"_Plus que jamais, chaque auditeur est précieux pour nous et plus que jamais nous maintenons avec force et conviction notre mission de service public."

"Prenez soin de vous, nous restons avec vous. Anne-Marie Amoros "

A France Bleu Hérault, depuis 10 jours, une très grande partie du personnel est déjà en télé-travail.

Delphine Pirra © Radio France - DP

Delphine Pirra, chargée d'accueil (avec Dominique Molinès, Elsa Saintréal et Hélène Torrès) d'ordinaire vous répond au téléphone et vous reçoit dans les locaux de France Bleu Hérault à Montpellier. Depuis une semaine, elle se charge de trier vos messages sur Facebook et de chercher les réponses à vos questions depuis chez elle quartier des Beaux Arts à Montpellier.

Magali Marien, technicienne © Radio France - MM

Magali Marien, technicienne est normalement derrière la console pour réaliser les émissions ou en production pour tout le travail de prépartion d'antenne. Aujourd'hui elle réalise une partie de ce travail de préparation depuis chez elle à Castelnau le Lez.

Juliette Lesaux, agent de gesion © Radio France - JL

Juliette Le Saux, agent de gestion à France Bleu Hérault s'occupe de toute la partie administrative de la radio, elle peut travailler depuis chez elle à Lattes.

Gilles Moreau, animateur © Radio France - GM

Gilles Moreau animateur du 16/18 qui propose aussi une émission spéciale sur les Héros de la Vigne travaille depuis sa maison de Lunel. Il s'occupe notamment une chronique pour vous continuer de vous divertir malgré le confinement.

Philippe Montay © Radio France - PM

Philippe Montay, animateur du 18/20 reste bien sûr connecté à la radio avec tout le matériel à disposition, pas question de lâcher les auditeurs !

Le chat de Léopoldine Dufour, animatrice © Radio France - LD

Lépoldine Dufour réalise les interviews depuis son studio installé chez elle à Carnon, parfois un peu dérangée par son chat.

Guillaume Roulland, journaliste, réalise toutes les interviews depuis son domicile près de Sommières.