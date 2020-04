Coronavirus : France Bleu Normandie retrouve ses studios de Caen

Petit moment d'émotion pour l'animateur Sylvain Cotigny et le journaliste Jean Baptiste ce lundi matin.

Ce lundi matin, ils n'étaient que quatre (un technicien et un chargé d'accueil) à être dans les locaux caennais afin de respecter les règles de distanciations sociales.

Ils ont rouvert l'antenne dans les studios de France Bleu Normandie à Caen. Les locaux avaient été fermés le 17 mars dernier en raison de suspicion de cas de coronavirus.

Une fois la quarantaine passée pour les personnels et les locaux désinfectés et nettoyés, l'antenne peut reprendre en lien avec France Bleu Cotentin et France bleu Normandie à Rouen.

Les émissions et les journaux sont produits en commun avec un numéro unique sur la Normandie (0800.85.10.10) afin de limiter les déplacements de personnels et proposer des informations et des programmes à l'ensemble de la région.