Coronavirus : France Bleu Orléans à l'heure du confinement

Programmes réduits, pas d'accueil du public, invités uniquement par téléphone, télétravail : France Bleu Orléans a basculé ce mardi 17 mars dans une situation inédite, imposée par la crise sanitaire historique que traverse le pays avec l'épidémie de coronavirus.

Assurer la continuité du service public...

"Nous avons un double défi, résume Philippe Magnier, le directeur de la station : nous devons à la fois assurer la sécurité sanitaire du personnel, mais aussi assurer la continuité du service public, car notre mission est plus que jamais de relayer les messages des pouvoirs publics et d'animer un lien social."

Le défi n'est pas simple, car le télétravail ne va pas de soi quand on fait de la radio. "Nous déployons les outils informatiques au mieux, de telle sorte qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes physiquement présentes à la station. Mais comme en temps ordinaire, nous sommes 29 salariés permanents et une dizaine de collaborateurs réguliers, nous ne pouvons évidemment pas maintenir nos programmes à l'identique."

Dans la pratique, pendant cette période exceptionnelle, seule la matinale sera entièrement réalisée en locale ; les programmes seront ensuite régionaux (en collaboration avec France Bleu Berry et France Bleu Touraine) de 9h à midi, puis l'antenne sera nationale le reste de la journée, avec maintien de rendez-vous d'informations locales et régionales l'après-midi. "Notre priorité, c'est l'information mais aussi la solidarité, en partageant les initiatives, en donnant la parole aux experts, y compris par exemple des coachs pour garder une activité physique chez soi."

Première "audio-conférence de rédaction' de France Bleu Orléans avec la plupart des journalistes chez eux © Radio France - François Guéroult

... tout en étant soi-même exemplaire

Dans ce contexte, le travail des journalistes est forcément compliqué. Certes, la carte de presse permet aux journalistes de circuler comme ils le souhaitent, "mais ce ne serait pas cohérent avec les messages sanitaires que nous diffusons", souligne Philippe Magnier : "on ne peut à la fois dire aux gens "soyez civiques" et ne pas nous-mêmes respecter les consignes. Donc nous ne ferons pas de reportage à l'extérieur, sauf cas très exceptionnel."

Pour toute la rédaction, c'est à la fois un crève-cœur et une façon de se réinventer. Audio-conférence le matin, interviews et "papiers" depuis son domicile, sollicitation de ses contacts pour ne pas être coupé du terrain : "on va s'adapter, on va apprendre en marchant", explique Antoine Denéchère, le rédacteur en chef de France Bleu Orléans. "Ce matin, c'était notre première audio-conférence de rédaction depuis mon domicile, et c'était une drôle de sensation que d'entendre en même temps le rire de mes enfants, souffle Christophe Dupuy, l'adjoint au rédacteur en chef.

Mêmes sentiments auprès des autres journalistes : "C'est bizarre d'être seule physiquement cet après-midi à la rédaction, confie Lydie Lahaix, le bruit va me manquer... Mais on garde le moral, et on reste mobilisé pour les auditeurs." "Bien sûr que c'est jouable, acquiesce Anne Oger, et on va y arriver même si c'est une équation difficile. Mon souhait le plus cher, c'est qu'on continue à accompagner nos auditeurs, ils ont besoin de nous , de nous entendre et de s'entendre les uns les autres : on le voit bien au nombre d'appels très important reçu ces derniers jours."