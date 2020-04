Activités pour les enfants, séances de sport, films et spectacles, sans bouger de chez soi... France Bleu Vaucluse partage avec vous dans cet article toutes les initiatives nées dans le département pour vous aider à mieux vivre le confinement.

Coronavirus : France Bleu Vaucluse recense les initiatives et bons plans pour mieux vivre le confinement

Face à la pandémie de coronavirus, les Vauclusiens multiplient les initiatives pour que le confinement soit plus facile à vivre. L'équipe de France Bleu Vaucluse actualisera cet article avec les nouvelles propositions que nous recevons chaque jour de tous les coins du département. Pour mieux vous aider à naviguer dans cet article, les bons plans sont classés par ville et par ordre alphabétique. Activités pour les enfants, séances de sport, pièce de théâtre, ateliers divers et variés, bonne découverte !

Pour tous les habitants du Vaucluse

Le service livre et lecture du Département invite les Vauclusiens à découvrir de nombreuses ressources numériques entièrement gratuites pour vivre au mieux cette période de confinement. Les bibliothécaires vous proposent des sites ou des applications qui vous donnent accès à des films, de la musique, des spectacles, des visites virtuelles de musées, etc. Rendez-vous en page d’accueil du site Portail du SLL, où vous retrouverez les rubriques suivantes :

Confinement, réflexions : quelques articles qui invitent à réfléchir.

Les Bons plans du SLL : une sélection de concerts, des spectacles, de visites virtuelles de musées etc.

Enfants confinés, des ressources : pour accompagner la scolarité des enfants ou leur donner du “grain à moudre” grâce à des activités ludoéducatives.

Des e-books : des livres sous forme numérique à télécharger, une opportunité pour découvrir la lecture numérique et diversifier vos lectures.

Des ressources pédagogiques : tous niveaux confondus.

Des audio livres : une autre manière d’aborder la lecture, des livres à écouter, à entendre.

Avignon

Une activité chaque jour pour les enfants avec les Petits Débrouillards

Pour occuper les enfants, Les Petits Débrouillards Vaucluse proposent chaque jour une expérience à faire à la maison. A 10 heures, l’équipe poste sur sa page Facebook un kit d’expérience, avec la liste du matériel que l'on peut tous avoir chez soi par temps de confinement et le lien vers le tuto en ligne.

Un blog de la ville avec des respirations artistiques

Pour vous aider à traverser au mieux cette période difficile, la ville d'Avignon a mis en place, en partenariat avec la Fondation Calvet, un blog sur lequel vous pouvez puiser quelques respirations artistiques. Des textes, des oeuvres sont proposées pour tous les publics. Tout au long du confinement, le son, la devinette, la vidéo, et le poème du jour sont également à découvrir quotidiennement sur avignon.fr.

Créer sur le thème "de ma fenêtre"

L'Antre Lieux vous propose un atelier par correspondance liant image et texte sur la thématique « De ma fenêtre ». Les œuvres sont ensuite publiées sur le fil Twitter et le compte Instagram de l’association. Si vous voulez participer, prenez une image de chez vous (depuis la fenêtre) et associez-y un poème sous forme de « haïku », puis envoyez votre création à contact@lantrelieux.fr.

Carpentras

Des dessins pour les personnes âgées des Ehpad

La ville de Carpentras invite les enfants à dessiner pour les personnes âgées des Ehpad. Il suffit d'envoyer le dessin photographié par mal à internet@carpentras.fr avec en objet "des dessins pour des sourires". Toutes les œuvres des enfants seront envoyées dans les Ehpad de la ville.

La communauté d'agglo Ventoux Comtat Venaissin

Un accès en ligne à des livres, films, presse, sites pour enfants, etc.

Avec votre abonnement dans les bibliothèques de la Cove, vous avez accès, depuis chez vous, à l'offre numérique qui comprend des livres, des films, des jeux vidéos, la presse, des documentaires, des sites pour enfants, de l'auto-formation, des logiciels de co-working à distance, etc. Vous n'avez pas encore de compte ? Connectez-vous sur le site des bibliothèques de la Cove pour en créer un, c'est gratuit.

Des dessins animés et des films d'animation à gogo

La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) propose une sélection de films et dessins animés à regarder selon l’âge des enfants. Il suffit de créer un compte gratuitement ici.

L'Isle-sur-la-Sorgue

Des exercices pour rester en forme !

Le service des sports de L'Isle-sur-la-Sorgue propose des exercices pour rester en forme et garder le moral. Il vous suffit de prendre une dizaine de minutes et d'avoir une chaise comme accessoire et le tour est joué !

Un jour, une recette à faire seul ou en famille

Parce que le confinement est propice au retour à nos casseroles et à nos ustensiles de cuisine, la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue vous propose « 1 jour/1 recette ». Le service restauration scolaire du pôle enfance famille vous lance un défi : celui de réaliser seul ou en famille un délicieux burger végétarien. Exemple de défi d'un jour.

Orange

Créer votre journal du confinement

Durant cette période, chaque orangeois, enfant ou adulte qui le souhaite, est invité par la ville à tenir un "journal de confinement". Il pourra y relater sa vie au quotidien : ses occupations, ses préoccupations, la garde des enfants, l’aide aux devoirs, le travail, les sentiments éprouvés, les frustrations… En répondant à une seule question : Comment vivez-vous ce confinement ? Ces documents, une fois transmis, seront archivés afin que les générations futures puissent prendre toute la mesure de la situation que nous subissons actuellement. Retrouvez toutes les infos sur le site de la ville d'Orange. Pour contacter les archivistes, vous pouvez leur envoyer un mail à : archives@ville-orange.fr.

Un concours photo

Pour s'évader un instant pendant le confinement, un concours photo est organisé en ce moment à Orange par le collectif citoyen Décidons Orange. Le principe ? Prendre un cliché de l'extérieur depuis sa fenêtre, son balcon, son jardin voire lors d'une sortie autorisée. Les participants pourront ensuite le partager sur la page Facebook dédiée, il suffit de demander à être membre du groupe. Il est aussi possible de faire parvenir la photo par mail à l’adresse : contact@decidons-orange2020.fr. Elles feront l’objet d’une exposition à l’issue du confinement général et trois d'entre elles seront récompensées par un jury (le nombre de like sera pris en compte). Les personnes qui souhaiteraient faire partie du jury doivent le faire savoir par mail à la même adresse mail.

Vaison-la-Romaine

Une plateforme avec de multiples activités (cuisine, danse, yoga, informatique...)

Pour occuper toute la famille en cette période de confinement, la communauté de communes Vaison Ventoux vient d’ouvrir une plateforme qui répertorie une multitude d’activités à pratiquer à domicile, aussi bien du yoga que des cours de cuisine, de danse ou d’informatique adaptés à tous âges. Inscription gratuite sur la page du site internet dédié intitulée "mes activités Vaison-Ventoux".