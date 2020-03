Coronavirus - Gardes d'enfants, livraisons à domicile : la solidarité s'organise en Berry

L'épidémie de coronavirus s'intensifie en France ce lundi en France. En Berry, les gestes de solidarité se multiplient pour aider notamment les personnes les plus fragiles et les personnels de santé qui doivent travailler.

C'est aussi dans les moments difficiles que la solidarité se voit. En Berry, l'épidémie de coronavirus pousse de nombreux habitants à proposer leur aide, notamment pour les personnes vulnérables. À Vatan, Marie propose d'accueillir quatre enfants par jour pour leur donner des cours et pour les occuper. Marie souhaite avant tout aider des enfants du personnel médical ou hospitalier. "On sait que le corps médical va être extrêmement sollicité ces prochaines semaines. Ce sont des personnes qui vont être très préoccupées aussi pour leur propre santé et et celle de leur famille. C'est une manière de leur redonner un peu de sérénité", explique-t-elle sur France Bleu Berry.

Si on s'occupe de leurs enfants, ils peuvent penser qu'à leur métier et à soigner les gens.

Vous pouvez retrouver les coordonnées de Marie au standard de France Bleu Berry.

à lire aussi Coronavirus : quelles personnes sont les plus vulnérables au virus ?

Des livraisons de repas à domicile et gratuitement

A Cluis, dans le sud de l'Indre, la boucherie Noc fait preuve aussi d'une très belle solidarité. Ses propriétaires proposent des livraisons gratuites au domicile des personnes vulnérables dans un rayon de 25 kilomètres. Cela peut être de la viande, mais aussi des pâtes, du pain, des plats préparés traiteurs. "C'est notre rôle de protéger les personnes les plus vulnérables. Je n'avais pas pris la mesure de l'ampleur de la chose. Mais là, je me suis dit qu'il faut faire en sorte de leur faciliter les choses", explique Catherine Noc.

Pour elle, c'était tout naturel. "Comme on voit qu'il est conseillé pour les personnes âgées de plus de 70 ans de ne pas sortir, on ne se voyait pas les laisser seules chez elles, parfois sans famille, isolées. On se propose de les livrer dans un rayon de 25 kilomètres. Ça peut être Aigurande, Orsennes, Saint-Plantaire, Cuzion, Le Pêchereau, Le Menou...", précise Catherine Noc.

Vous pouvez appeler la boucherie Noc au 02 54 31 21 51.