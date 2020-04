Le maire d'Amiens et la préfète de la Somme appellent à respecter le confinement alors qu'un certain relâchement est constaté à l'occasion de ce week-end de beau temps.

Coronavirus et confinement : gare au relâchement dans la Somme !

"Ne baissons pas la garde malgré le beau temps !" Voilà le message du maire d'Amiens ce week-end.

Dans un communiqué, Brigitte Fouré indique : "des informations me remontent faisant état d’un certain relâchement des Amiénois face à l’épidémie". Elle fait référence à la fréquentation des bus qui augmente et aux promeneurs trop nombreux dans les rues de la ville.

Des entorses au confinement

La préfecture de la Somme alerte aussi dans un communiqué : "il a été constaté de trop nombreux comportements inadaptés". Ces comportements ont été sanctionnés. On rappelle que le non respect des mesures de confinement est passible d'une amende de 135 euros.

Les gendarmes de la Somme indiquent avoir verbalisé des personnes qui se sont retrouvées pour des barbecues dans l'espace public ou des familles qui partaient en vacances avec les valises dans le coffre de leur voiture.

Dans le cadre du confinement, les déplacements sont interdits sauf motif professionnel, médical ou familial impérieux sinon, les sorties sont autorisées dans la limite d'une heure par jour et dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile, pour promener son animal de compagnie, pour la pratique d'une activité physique individuelle, sauf situation particulière de handicap. Sont aussi autorisés les achats de produits de première nécessité dans les commerces alimentaires, les pharmacies, les stations-services, les banques, les bureaux de tabac et les points de distribution de la presse.

La préfecture rappelle par ailleurs que l'accès aux plages de la Somme est toujours interdit.