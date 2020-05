Coronavirus en Gironde : elle fête ses 100 ans le jour du déconfinement

Ce 11 mai a eu une saveur particulière dans l'EHPAD "Korian Villa Louis" à Bordeaux. Cette journée de déconfinement a été marquée par les 100 ans de Simone Trapaud, résidente de cette maison de retraite depuis trois ans.

Pour l'occasion, l'animatrice de l'EHPAD et son petit fils domicilié en région parisienne lui ont organisé un anniversaire semi-virtuel, les déplacements de plus de 100 kilomètres se faisant sous condition avec la crise sanitaire de coronavirus. Un événement qui donne une bouffée d'air frais pour les soignants et les résidents dans une période où les personnes âgées restent plus souvent cantonnées dans leurs chambres.

Une journée remplie d'émotions

Pour marquer le coup, le repas de la journée a été amélioré pour faire plaisir à la centenaire : "manger des œufs aux plats, j'en rêvais depuis longtemps", raconte Simone Trapaud, le sourire aux lèvres. Une vingtaine de personnes de sa famille ont pu souffler (à distance) la bougie disposée sur un gros gâteau à la fraise.

La famille de cette centenaire s'est réunie via un appel visio. - Karine Bernalas

"Pendant deux heures, il y a eu des rires, des sourires et presque des larmes de joies ! C'est pour des moments comme ça que nous faisons ce métier", confie Karine Bernelas, animatrice de l'EHPAD.

En guise de cadeaux, sa famille lui a envoyé un livre de photos et de souvenirs de la famille. "Je ne m'attendais pas à un si bel anniversaire", lâche attendrie Simone Trapaud.