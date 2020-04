Coronavirus : Grâce à des imprimantes 3D, un collectif mosellan fabrique des visière de protection

Pour répondre aux difficultés d'approvisionnement en matériel de protection, des Mosellans équipés d'imprimantes 3D se sont mobilisés sur Facebook afin de fabriquer des visières de protection. Le créateur du collectif Visières57 Jean-Philippe Cerati a lancé le projet, après s'être inspiré de deux étudiants de région parisienne, "j'ai pris relation avec eux et je leur ai proposé de lancer l'idée en Moselle".

La page Facebook créée, plus de 300 personnes l'ont rejointe en quelques jours. La plupart équipées d'imprimantes 3D. "Les gens viennent, s'inscrivent et trouvent sur le groupe Facebook les fichiers, les notices, les modes d'emploi pour fabriquer ces visières" explique Jean-Philippe Cerati.

Soutien d'étudiants en génie mécanique et productique

Depuis la fin mars, plus de 10 000 visières ont ainsi pu être fabriquées et livrées gratuitement par les volontaires. Ils ont été aidés en cela par l'université de Lorraine. Un enseignant-chercheur, Pierre Pino, du département génie mécanique et productique de l'IUT de Metz, a proposé à ses étudiants de participer au projet. "Avec ma charge de chef-adjoint, je cherche des idées de projets pour mes étudiants et en fouillant les réseaux sociaux je suis tombé sur cette page. Dans notre département, nous avons des imprimantes 3D et surtout des découpeuses lasers, bien plus rapides. Pour faire 42 visières, on met une heure et vingt minutes, alors qu'avec une imprimante on met 20 minutes pour une seule visière."

Derrière ce projet solidaire, il y a aussi l'intérêt pédagogique. "J'ai lancé en parallèle un espace où les étudiants peuvent travailler pour améliorer la visière", explique Pierre Pino. "C'est un challenge pour eux, d'autant que certains n'ont pas pu trouver de stage du fait de la situation actuelle. Ce que j'aime à dire à mes étudiants, c'est que lorsqu'on conçoit quelque chose, on ne conçoit pas pour soi mais pour quelqu'un. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire là. Ça les motive."

Pour continuer leurs dons, le collectif a besoin de fournitures et de moyens financiers. Une cagnotte a été mise en ligne sur la page Facebook du collectif.