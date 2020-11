Coronavirus : grève des professeurs ce mardi pour de meilleures conditions sanitaires à l'école

Mouvement de grève national ce mardi 10 novembre dans les crèches, écoles, collèges et lycées. Le fonctionnement des cantines sera aussi fortement perturbé. Cinq syndicats enseignants appellent à une "grève sanitaire". Il dénoncent la faiblesse des mesures et l'impréparation dans les établissements scolaires face à l'épidémie de Covid-19.

La colère des professeurs face à la gestion de la crise

Trop d’élèves dans les classes, pas d’aération suffisante, ou encore manque de produit désinfectant, Marc, professeur d’allemand au collège d’Orbey, n’en peut plus : "On a un peu l’impression que dans les établissements on s’abrite derrière une ligne Maginot en espérant que le virus ne passera pas. Or ce qu’on constate depuis une semaine c’est que le virus est en train de passer."

Dans sa classe de cinquième la semaine dernière, il y avait un élève en moins quasiment chaque jour. Des élèves qu'il faudrait tracer pour éviter le développement de foyers épidémiques. Mais au lycée par exemple, c'est devenu presque impossible

"Avec la réforme du lycée il n'y a quasiment plus de classes en tant que tel, ils sont démultipliés dans un certain nombre de groupes. En terminale devant moi j'ai des élèves qui viennent de 7 ou 8 classes différentes", explique Marie, professeure de sciences économiques et sociales (SES) dans le Haut-Rhin.

Un ras-le-bol plus profond

À cette situation déjà compliquée s'ajoute la crise sécuritaire qui pèse sur le corps enseignant après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Des professeurs également choqués du changement "de dernière minute" de l'hommage qui lui était consacré à la rentrée scolaire.

Le manque de moyens et la surcharge des classes, problèmes plus anciens sont aussi pointés du doigt par les syndicats, qui demandent le dédoublement des classes pour éviter les rassemblement trop importants et des embauches massives pour gérer ces nouveaux groupes.

Fermeture des cantines à Strasbourg

Conséquence du mouvement de grève, le fonctionnement des cantines sera fortement perturbé. À Strasbourg, elles seront toutes fermées ce mardi. Il n'y aura pas non plus de service minimum d'accueil.