Coronavirus : Hausse des hospitalisations dans le Gard

Comme tous les mardis et vendredis l'ARS Occitanie dévoile les chiffres de l'épidémie dans la région. On observe une nouvelle hausse dans hospitalisations dans le Gard.

L'activité hospitalière est encore forte dans la région Occitanie. On observe même une hausse des hospitalisations dans le Gard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On compte huit personnes de plus à l'hôpital depuis vendredi soit 176 malades hospitalisés pour le Covid, et trois malades en réanimation en quatre jours (46). En revanche en Lozère, les chiffres ne bougent pas avec toujours huit personnes hospitalisées dont une en réanimation.

Concernant la vaccination dans la région, l'ARS rapporte aussi que les plus jeunes se sont beaucoup mobilisés avec 66% des 12-17 ans se sont déjà fait vacciner avant la rentrée.