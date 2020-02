Contamination au coronavirus en Haute-Savoie : "Pas lieu de paniquer" selon le maire des Contamines-Montjoie

Contamines-Montjoie, France

Cinq nouveaux cas de coronavirus viennent d'être détectés en France, et la source serait un Britannique en vacances en Haute-Savoie. Alors qu'il revenait de Singapour, cet homme a séjourné quelques jours fin janvier aux Contamines-Montjoie, avec d'autres membres de sa famille. C'est là qu'il les aurait contaminés.

Onze personnes hospitalisées, cinq contaminées

"J'ai été appelé dans la nuit de vendredi à minuit et demi par le directeur de l'Agence Régionale de santé", raconte Etienne Jacquet, le maire des Contamines-Montjoie. "Il s'agit de deux familles britanniques. Sept personnes étaient dans un chalet, et quatre dans un autre. Sur les onze personnes, cinq ont été détectées positives au coronavirus." Les cinq personnes ne sont pas en danger selon le ministère de la santé et sont actuellement hospitalisées à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble.

Un numéro vert en place

Selon le maire, "il n'y a pas lieu de paniquer car l'ARS est actuellement en train de de rechercher les personnes qui auraient pu être en contact avec les malades."

Pour toute question, un numéro vert a été mis en place ce matin : 0 800 100 379. Une cellule de crise a également été ouverte à la mairie. Le chalet a été entièrement désinfecté.

Une conférence de presse de l'Agence Régionale de Santé a lieu à 14 heures ce samedi à Annecy.