Coronavirus : le gérant d'une conserverie de l'Hérault propose ses services aux restaurateurs

C'est un joli geste de solidarité que propose le gérant de "La Traversette", une conserverie artisanale de Saint-André-de-Sangonis (Hérault). Son usine est à l'arrêt à cause du coronavirus, il propose aux restaurateurs qui ont un stock de légumes sur les bras de faire des conserves.

La conserverie artisanale "La Traversette" à Saint André de Sangonis (Hérault) spécialisée dans les tartinables pour l'apéro a placé ses six salariés au chômage technique. Avec la pandémie de Covid-19, l'activité a chuté. Le gérant propose donc son outil de travail aux restaurateurs obligés de fermer leurs établissements et qui se retrouvent avec un stock de nourriture sur les bras.

Des conserves de 600 grammes à un kilo

"Mon outil de travail est malheureusement libre donc je me suis dit c'est le moment d'être solidaire. Je propose aux restaurateurs de venir avec leurs légumes et je vais les aider à fabriquer des conserves qu'ils pourront utiliser plus tard. Je fais cela gratuitement bien sûr", confie Stéphane Strobl, le gérant de "La Traversette".

Stéphane Strobl gérant de "La Traversette" Copier

Les restaurateurs intéressés peuvent contacter cette conserverie au 09.81.85.31.78