Coronavirus : Hôteliers, cafétiers et commerçants de Villeneuve-Loubet protestent en ce 1er mai

Manifestation inédite ce vendredi 1er mai à Villeneuve-Loubet. A l'appel d'un nouveau collectif regroupant restaurateurs, hôteliers et commerçants un rassemblement a eu lieu vers 11H sur le parking du centre culturel Escoffier. Venus en voiture, les manifestants se sont regroupés pendant une quinzaine de minutes pour un "Drive sitting" explique Philippe Prémoli, hôtelier à Villeneuve-Loubet. Le but de cette manifestation interpeller le gouvernement afin qu'il donne des directives pour la réouverture des restaurants, cafés et hôtels.

Nous sommes la dernière roue de la charrette

Les professionnels du tourisme de la Côte d'Azur s'inquiètent pour la saison estivale. "Tous les commerces peuvent rouvrir à partir du 11 mai, même les coiffeurs et nous restaurateurs, cafetiers, et hôteliers nous sommes dans le flou absolu" ajoute Philippe Prémoli. L'hôtelier de Villeneuve-Loubet attend que le gouvernement donne une date d'ouverture avec un protocole sanitaire qui sera respecté par les professionnels du tourisme. Aujourd'hui nous sommes dans le flou regrette l'Azuréen.

On est dans le désarroi

Philippe Prémoli, hôtelier et président également de l'Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet parle de situation de plus en plus délicates : "C'est le désarroi, on manque de trésorerie, on a pas de perspectives d'avenir, les charges courent. C'est catastrophique pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. C'est vrai qu'il y a des aides, mais on va devoir passer par des emprunts, qu'il faudra rembourser alors que l'on ne sait pas où l'on va avec cette crise du coronavirus".