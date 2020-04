Coronavirus : Hubert Falco lance un appel pour la confection de masques à Toulon

Dans un communiqué publié ce mercredi 15 avril, Hubert Falco, maire de Toulon, lance un appel aux couturiers, commerçants et tailleurs pour "répondre aux difficultés d'approvisionnement en masques jetables".

Couturiers, tailleurs et commerces de tissus sont notamment sollicités (Illustration)

Pour "répondre aux difficultés d’approvisionnement en masques jetables", Hubert Falco, maire de Toulon, lance un appel pour la confection de masques en tissu. Dans un communiqué publié ce mercredi, le maire de Toulon précise que "la ville a décidé de rechercher les moyens de _se doter le plus largement possible de masques lavables en tissu_, confectionnés selon le modèle et les normes établis par les autorités sanitaires."

Hubert Falco sollicite donc "toutes les personnes, ateliers et commerçants, couturiers, tailleurs, commerces de tissus qui ont la possibilité de répondre à cette opération d’intérêt général en proposant leur savoir-faire et/ou les fournitures adaptées à la confection de ces masques."

Ces personnes doivent, dans un premier temps, se faire connaître en contactant le numéro suivant : 04 94 36 87 78