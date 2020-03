Coronavirus : huit centres médicaux dédiés ouvrent ce lundi en Mayenne

De très nombreux Mayennais n'ont pas de médecins traitants. C'est un problème habituellement, encore plus en pleine épidémie de coronavirus. Pour permettre aux Mayennais d'avoir accès aux soins, une organisation dédiée pour les patients touchés par le "COVID 19 est déployée ce lundi 23 mars, portée par les professionnels de santé de la Mayenne, coordonnée par l’Agence régionale de santé.

Les Mayennais pourront appeler pour demander une consultation médicale dans l'un des huit centres, installés dans des maisons médicales de garde ou sur un site spécialement créé en Mayenne.

Tous les acteurs de santé du département ont travaillé ensemble : le groupement hospitalier de territoire, le SAMU 53, le conseil départemental de l’Ordre des Médecins, l’ADOPS 53 et l’ensemble des médecins du département. L'objectif est de prendre en charge tous les patients, qu'ils aient ou non un médecin traitant, pour limiter la propagation du virus, en accueillant les patients pour lesquelles une téléconsultation n’est pas possible.

Le but également est d'éviter la saturation des appels au centre 15 et SAMU.